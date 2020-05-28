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Battalgazi Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini hafta sonu saat 08:00 ve 17:00 saatleri arasında açık tutulacak.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini hafta sonu saat 08:00 ve 17:00 saatleri arasında açık tutulacak.


Battalgazi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için tahsilat veznelerini cumartesi ve pazar günleri açık tutacak. Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 Pazar günü olan emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksitini yatırmak isteyen vergi mükellefi vatandaşların, son ödeme tarihi hafta sonuna gelmesi nedeniyle yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmalarını önlemek için hafta sonu veznelerini açık tutma kararı aldı. Belediye hizmet binasında bulunan vezneler 30 Mayıs Cumartesi ile 31 Mayıs Pazar günleri 08:00 ve 17:00 saatleri arasında açık kalacak.


İsteyenler veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi belediyenin resmi web sayfasındaki e belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek

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