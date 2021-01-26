Battalgazi Belediyesi'nden ailelere özel proje

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaşam boyu eğitime ve çalışan annelere destek olmak amacıyla Göztepe Mahallesinde hayata geçireceği kreş projesi için düğmeye bastı. Kreşin inşaatına kısa sürede başlayacaklarını belirten Başkan Güder, “Biz, sosyal projelerimizle her zaman ilçemizdeki vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

İnsan odaklı sosyal sorumluluk projelerini Battalgazi'de bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçim sürecindeki vaatlerinden birisini daha ilçeyle buluşturuyor. Çocukların eğitim ve gelişimlerine büyük önem veren Başkan Güder, hem çalışan annelere destek olmak hem de çocukların çağdaş merkezlerde eğitim alabilmeleri amacıyla Göztepe Mahallesi'ne inşa edilecek olan 2 katlı modern kreşin yapımı için düğmeye bastı. Göztepe Parkı'nın yan kısmında Battalgazi Belediyesi'ne ait alanda toplam 7 dönümlük alan üzerine inşa edilecek ve 630 metrekare oturum alanı, bin 260 metrekare kapalı alana sahip çocuk kreşinin içerisinde, 10 adet sınıf, 1 adet yemekhane odası, konferans salonu, mutfak, öğretmenler odası, oyun bahçesi, uyku odaları, idari oda, teshin merkezi, su deposu ve lavabolar yer alacak. 3-5 yaş grubunda 200 öğrenciye hizmet verecek modern kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olmasıyla birlikte, ilçeye ve bölgeye hizmet verecek.

"Çocuklarımız güvenilir bir şekilde eğitimlerini alacaklar”

Çalışan annelerin en büyük sorununun kreş maliyetleri olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak Battalgazi'mizi daha yaşanabilir ve konforlu bir ilçe konumuna getirebilme adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Seçim sürecinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız, ilçede belediyenin kontrolünde bir çocuk kreşin olmasının bölgeye ciddi kazanç sağlayacağını ve çalışan annelere büyük katkı sunacağını ifade etmişlerdi. Bizde ailelerimize o zaman sürecinde söz verdik ve bu sözümüzü bu yıl yerine getiriyoruz. Değişen dünya şartlarına hepimizin ayak uydurmamız lazım. Önceden baba çalışırken, anne evde çocuklarıyla ilgilenirdi. Şimdi ise günümüz dünyasında artık kadınlarımızın da iş hayatında yer alması, ailelerimizin yükünü arttırdı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde çalışan annelerimize ve çocuklarımızın eğitimlerine destek vermek amacıyla, Göztepe mahallemizde bulunan yeni açmış olduğumuz parkımızın hemen yanındaki 7 dönümlük arazide, bu kreşimizin temelini atacağız. Battalgazili çocuklarımız inşa edeceğimiz bu kreşimizde güvenilir bir şekilde eğitim alabilecekler. Alanlarında uzman hocalarımızın eğitim vereceği kreşte, çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra bakımları da yapılacak. İnşallah kısa süre içinde kreşimizin temellerini atacağız ve 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde kreşimizi hizmete açacağız. Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Biz, sosyal projelerimizle her zaman ilçemizdeki vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu