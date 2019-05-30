Battalgazi Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü etkinliği

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla Malatya Park AVM'de bazı anaokullarının katılımı ile düzenlenen bir etkinlik gerçekleştirildi. Çevre ile ilgili objelerin yer aldığı etkinliğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Muammer Zafer, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte ilk olarak, çevre ile ilgili objelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Serginin gezilmesinin ardından öğrencilerin gösterileri protokol üyeleri tarafından ilgi ile izlendi. Etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temiz bir çevrenin önemine dikkat çekerek, “Bugün Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde bazı anaokullarımızdaki çocuklarımız, çevre ile alakalı çok güzel bir etkinlik düzenlediler. Daha doğrusu büyüklere gereken mesajı verdiler. Mesajları şu idi; temiz çevre, temiz dünya, temiz yaşam, temiz insan olarak bu sloganları bizlere nakşettiler. Biz büyüklerde, inşallah bu çocuklarımızın arzu ve taleplerine uygun olarak, emanet olarak almış olduğumuz bu çevreyi, temiz bir şekilde onların söylemiş oldukları sloganlar çerçevesinde onlara teslim etmemiz gerekiyor. Orada güzel bir söylem vardı; 'Bu çevre bir miras değildir, bir emanettir' Emanete sahip çıkmak ve sahibine en uygun şekilde devretmektir amacımız. Bu bağlam da bizlerde belediyeler olarak, özellikle çevre temizliğine, çevre temizliğinin insan yaşantısı ı üzerindeki önemine buna dikkat ediyoruz. İnsan diyoruz ki havasız yaşayamaz, susuz yaşayamaz, topraksız yaşayamaz. Bu 3 objeyi hiç kimsenin kirletmeye hakkının, haddinin olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bu bağlamda hem öğrencilerimiz olsun, hem biz belediyeler olsun, toplumda yaşayan insanlara, çevre bilincini sadece çevrenin o yaşayan insanlara ait olmadığını, bir emanet olduğunu, bu bilinci toplumun her kesiminde yayma adına değişik etkinlikler düzenliyoruz. Bugün çocuklarımızın da bu önemli hatırlatmayı bize yaptıklarından dolayı başta özelde çocuklarımız olmak üzere tüm milli eğitim camiasına, tüm katılımcılara, tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.