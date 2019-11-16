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Battalgazi Belediyesi'nden Emlak ve Reklam Vergisi uyarısı

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı Emlak Vergisi 2.

taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 olduğu belirtildi.


2019 yılı emlak vergisi ödemesi 2. taksitleri için son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini Battalgazi Belediyesi internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 30 Kasım 2019 Cumartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar.


Vergi Mükellefi vatandaşlar vergi ödemelerini Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası, Vilayet Parkı arkası ek hizmet binasında bulunan tahsilat vezneleri ile www.battalgazi.bel.tr üzerinden e-belediye sekmesini kullanarak ödemelerini yapabilecekler.


1 Kasım Cuma günü başlayan 2019 emlak vergisi ikinci taksit ödemesi 30 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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