Battalgazi Belediyesi'nden ödüllü fotoğraf yarışması

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya'nın simgesi haline gelen Kayısı'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması açıldı. İlçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan Kayısı'sının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemlerinin fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar en fazla 5 eser ile katılım sağlayabilecek.

Katılımcılar, 1 ile 4 Temmuz tarihleri arasında siyah beyaz ve renkli olarak çektikleri fotoğraflarla ücretsiz olarak yarışmaya başvuru yapabilecek. 1 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında başlayacak olan başvurular, 4 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te sona erecek. 4 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te jüri üyeleri tarafından yapılacak olan değerlendirmelerinin ardından saat 19.00'da ise Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirilecek. Değerlendirmeye gönderilecek fotoğrafların Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde çekilmesi şartıyla yarışmaya her ilden katılım sağlanabilecek.

Birinciye 10 bin TL para ödülü

Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye girecek yarışmacılar, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Birinci olan yarışmacıya 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü verilecek. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından verilecek olan 3 bin TL para ödülü ise Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan tarihi mekanlardan çekilmiş fotoğraflar arasından seçilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında jürinin mansiyon ödülü ise bin TL olarak açıklandı. Öte yandan, dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eser sahibine ise 300 TL para ödülü hediye edilecek.

“Bu özel yarışmaya herkes davetlidir”

Ödüllü fotoğraf yarışması başvurularının herkese açık olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, katılım çağrısı yaparak, “Amacımız, Battalgazi'mizin ve Malatya'mızın tanıtımına katkı sağlamakla birlikte kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sererek, ilçemize ait bir zengin bir arşiv oluşturmaktır. Bu özel yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçılıkla uğraşan herkes davetlidir. Yarışmaya katılacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim” dedi.