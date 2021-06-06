Battalgazi Belediyesi'nden özel bisiklet turu etkinliği

Battalgazi Belediyesi tarafından “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” nedeniyle ‘Sağlığın İçin Pedal Çevir, Doğayı Keşfet' sloganıyla Belediye hizmet binası önünde başlayan ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda son bulan özel bisiklet turu düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Bisiklet Günü'ne özel olarak ‘Sağlığın İçin Pedal Çevir, Doğayı Keşfet' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Birçok gencin katılımıyla Battalgazi Belediyesi önünden başlayan bu özel tur etkinliği, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında son buldu. Etkinliğe katılan gençlerle birlikte kaskını takarak pedal çeviren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bisiklet sporunun önemine vurgu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik sonunda, tura katılan gençlere Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Battalgazi Belediyesi'nin farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir organizasyona imza attığını belirten Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici, “Battalgazi Belediyemizin bu güzel organizasyonunda sizlerle bir araya geldik. Amacımız çevremizde internet bağımlısı gençlerimizi, bisiklet sporu aracılığıyla sağlıkla buluşturmak. Hayatınızın her noktasında mutlaka bisiklet sporu olması gerek. Bu güzel etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenli bisiklet sürmenin faydalarına değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Böyle güzel bir günde bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Aramızda il dışından gelen birçok arkadaşımız da var. Yaşadığımız pandemi nedeniyle evlere adeta hapis olduğumuz bir ortamda, şükürler olsun ki bu organizasyon ile dışarı çıkma fırsatı bulduk. Bisiklet sporunu yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Günümüz dünyasında insanlarımız belirli bir yaşa gelmeden ciddi sağlık problemleri yaşıyor. Bu sağlık sorunlarının en büyük sebebi sağlıksız yaşam tarzıdır. Yaşam tarzını iyileştirmenin pek çok yolu mevcut ama hiç biri bisiklet kadar etkili değil. Hepimiz düzenli bisiklet sürmenin faydalarını biliyoruz. İnşallah düzenleyeceğimiz etkinliklerle bisiklete ilgiyi daha öne çıkarmalıyız. İnsanların dikkatini bisiklet sporuna çekmeliyiz. Maalesef şu gerçeği göz ardı edemiyoruz; Battalgazi bölgemiz özellikle şehrin eski yerleşim merkezi olması hasebiyle bisiklet yolları açısından veya bisiklet kullanımı açısından sorun ve sıkıntı yaratabiliyor. Battalgazi Belediyesi olarak yeni oluşturduğumuz yerleşim yerlerinin hepsinde, bisiklet yollarının oluşması için yeni projeler oluşturuyoruz. Bundan sonra istiyoruz ki insanlar arabalarıyla değil de bisikletleriyle gezi turuna çıksınlar. Dünya bisiklet gününüzü tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı ömürler ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.