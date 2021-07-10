Malatya'da basın mensupları, düzenlenen gezi programıyla Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde gördüler.

Basın mensuplarının Battalgazi Belediyesi'nin Battalgazi bölgesine kazandırdığı yatırımları ve genel olarak gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görmesi amacıyla gezi programı düzenlendi. Geziye, yerel gazete, yerel televizyon kanalı, internet sitesi temsilcileri ve ajans muhabirleri katıldılar. Düzenlenen gezide basın mensuplarına; Derme Sulama proje alanını, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünü, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezini, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini, Battalgazi Belediyesi Trafik Parkını ve son olarak da İspendere Şifalı Suları alanının da yapılan hizmetler tanıtıldı. Gezide, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

Yapmış oldukları çalışmalarının hepsinin vatandaşlara katkı sağlamak üzerine inşa ettiklerini ifade eden Başkan Güder, “Geçtiğimiz yerlerde görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi vatandaşımıza katkı sağlamak üzere, bu çalışmalarımızı bina etmiş olduk. Bilirsiniz ki şehirlerin doğu tarafları genelde batı ile kıyasladığınızda biraz daha gelişmede problem yaşarlar. Biz de özellikle bu problemi ortadan kaldırma adına yıllardır seçimlerden öncede hep bu konuyu işledik. Malatya'da bir elitler vardır, bir de garibanlar vardır. Öyle derler. Elitler çevre yolunun üzerinde otururlar. Garibanlar çevre yolunun altında otururlar. Hep hizmetler çevreyolunun üzerine gider. Biz geldiğimizde şunu dedik. Bölgeler arası gelişmişlik farkını, insanlar arası gelişmişlik farkını kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Genelde Malatya'ya göç gelirse dışardan gelir. Problemi olmayan bir insan neden toprağını değiştirsin ki. Niye göç etsin ki. Göçlerin büyük çoğunluğunu Battalgazi olarak biz alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Battalgazi'yi insanların yaşam için tercih ettiği bir yer haline getirmek”

Geldikleri ilk andan itibaren halk için siyaset yaptıklarını bölgede yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmetlere devam edeceklerini belirten Başkan Güder, “Bizim için yaşlıları, çocukları sevindirmek toplumu sevindirmek gibidir. Esasen onlara sahip çıkmak gerek. Geldiğimiz ilk andan itibaren biz halk için siyaset yapacağız. Bir siyasi parti için siyaset yapmayacağız. Biz sadece ve sadece o bölgede yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için siyasi hayatımıza mal olsa dahi biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız Battalgazi'yi insanların yaşam için tercih ettiği bir yer haline getirmek. Şuan belediye öyle bir kurum ki milli eğitimin, Sağlığın, ulaşımın, sosyal politikaların, problemi sizi buluyor. Biz Battalgazi'de yaklaşık 8 tane okulun temelini attık. Arsalarını biz belediye olarak tahsis ettik. Sağlık merkezleri için yine belediyemizden arsa tahsis etti. Yani adamın dişi ağrıyorsa buna koşacak olacak sensin. Evinde kanalizasyonu tıkanmışsa koşacak olan sensin. Onun derdiyle ilgilenecek sensin. Biz bu parola ile yola çıktık. Şunu söyledik aşırı her gün televizyona çıkıp reklam yapmaktansa gidip vatandaşa dokunacağız. Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Takdiri de biz vatandaştan alacağız. Bu anlayışla yolumuza koyulduk çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki 2024'te şuan gördüğünüz gibi Battalgazi farklı bir Battalgazi olacak. Bu oluşan tüm güzelliklerden hepimiz istifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

Basın mensupları, Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarına tam not verdiler.