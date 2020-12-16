Battalgazi Belediyesi'nin Covid-19 mücadelesi örnek oldu

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasına rastlanılmasının ardından tedbirlerini üst seviyede tutan ve bugüne kadar 1 milyon adet maskenin dağıtımı yapan Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında düzenli periyotlarla 5 bin 950 alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek, verdiği etkin mücadele ile bölgedeki birçok belediyeye örnek oldu.

Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı verdiği etkin mücadele ile birçok belediyeye örnek olan Battalgazi Belediyesi, bugüne kadar 5 bin 950 alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla en başarılı başkan unvanını alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla oluşturulan özel ekipler, ilçedeki tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, tüm kamu binaları, aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları, taksi durakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, Şire Pazarı, benzin istasyonları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, cem evleri, kasap pazarı, sebze hali, esnaf dükkanları, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, otobüs durakları ve noter binalarında periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

1 milyon maske dağıtımı yapıldı

Verilen etkin mücadele ile halk sağlığına verdiği önemi gözler önüne seren ekipler, vatandaşların sıklıkça kullandıkları alanlara el dezenfektan aparatları da koyarak, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdi. İlçede adeta dezenfeksiyon edilmeyen yer bırakmayan ekiplerin bu çalışmaları, bölgedeki diğer belediyelere de örnek oldu.

40 bin aileye hayır çarşısından yararlandı

Çalışmalarında ‘Herkes için Sağlık' ilkelerini benimseyerek çalışmalarını yürüten Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde de ‘sosyal belediyecilik' uygulamalarını pek çok alanda hayata geçirmeyi ihmal etmedi. Ekonomik durumu bozulan vatandaşlara da yardım elini uzatmayı ihmal etmeyen Battalgazi Belediyesi, Hayır Çarşısı ile deprem ve pandemi döneminde 40 bin aileye yardımda bulundu.

“Etkin bir mücadele gerçekleştirdik”

‘Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir' diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünya ve Türkiye olarak bir pandemi döneminden geçiyoruz. Virüsle etkin mücadele için başta hijyen, maske ve sosyal mesafe çok önemlidir. Bu bizim 3 altın kuralımızdır. Korona virüs sürecinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürdük. Halk sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan ilçemizdeki yatırımların takibini gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak elimizden bu süreçte gelen çabayı ve gayreti sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.