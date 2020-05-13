Battalgazi Belediyesi'nin önünde renkli görüntüler

Malatya'da yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara koşarken, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının ön tarafı renkli görüntülere sahne oldu. Ailelerin Battalgazi Belediyesi ön kısmındaki alana getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, futbol maçı yaptı, bisiklet sürdü ve oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına özellikle dikkat eden aileler, çocukların parkta eğlendiği anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. Bu anlarda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de, ailelere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Güder, belediye hizmet binası önünde gönüllerince eğlenen çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Aileler ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Güder, çocuklarla çeşitli hediyeler dağıttı. Ailelerin 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nı tebrik eden Başkan Güder, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

Uzunca bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 14 yaş altı çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Güder, “Çocuklarımızla yaptığımız sohbette, Ramazan Bayram gelemeden bayramı yaşadıklarını ifade ettiler. Onların yüzünde ki bu tebessümü, onların sevinçlerini görünce bizde ortak olalım istedik. İnşallah kısa sürede çocuklarımız belli günlerde değil sürekli dışarı çıkıp gönüllerince koşup oynamaya devam ederler. Çocuklarımızın daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da bayram gibi yaşamaları için bizler Battalgazi Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.