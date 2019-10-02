Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı beyazlı kulüp Pötürge Belediyespor'dan Erdem İsotçu ile Yusuf Pelen , Arguvan Belediyespor'dan Kenan Dönmez ile Muhammet Akarsu, Darendespor'dan Eren Dönmez ve Malatya Yeşilyurtspor'dan Abdullah Yalçın ile resmi sözleşme imzaladı.

6 futbolcu için Battalgazi Belediyesi'nde imza töreni gerçekleştirilirken, törende kulüp başkanı Hacı Ali Tankız hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Tankız, amaçlarının Battalgazi'ye yakışır bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.