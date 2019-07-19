Battalgazi Belediyespor'da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda, Battalgazi Belediyespor yönetimi görev dağılımı yaparak, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Spor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Belediye hizmetlerinden bir tanesi de sportif faaliyetler. Gençliğimizi, insanımızı bazen yoğunluktan kurtarıp, o yoğun ortamın dışına almamız lazım. Veyahut da rutinin dışına almamız gerekiyor. Sporda, bunlardan bir tanesi. Battalgazi olarak 1. Amatör grupta oynuyoruz. Bu sürecin 2019-2020 sezonun Battalgazimiz için, Malatyamız için, insanlarımız için hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” diyerek, yeni yönetime başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Spor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ise, iyi bir ekiple işe koyulduklarını belirterek, “Bu sezon hayırlı olsun. İnşallah hep beraber elimizi taşın altına koyarak çalışacağız. Yani Belediye sporumuzu daha güzel yerlere getirmek için, alt yapımızı veyahut da tesislerimizi daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Zaten bir grupta alt yapı ile tesis olmaz ise, o grupta başarı olması, başarılı gitmesi mümkün değildir. İlkin alt yapı ve tesislerle başladık. Zaten ileri de o kulübün başarısı kendi de gelir. Hedefimiz o” diye konuştu.

Başkan Tankız, görev bölümü yaptıkları yeni yönetim ile Battalgazi Belediyespor'u daha iyi yerlere getireceklerini söyledi. Başkan Tankız, Battalgazi Belediyespor'u yeni dönemde antrenör İbrahim Civan'ın çalıştıracağını kaydetti.