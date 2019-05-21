Battalgazi de mahalle iftarları

Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi Kireçocağı sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, bazı meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, Başkan Güder mahalle sakinleri ile yakından ilgilenerek, sorunlarını dinledi. Burada konuşan Güder, Ramazan ayının hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, “Biz belediyeler olarak, özellikle insanlar arasındaki muhabbeti, sevgiyi, paylaşmayı ve insanların birbirini sahiplenmesi bakımında özellikle mahallelerimizin bir kaçında iftar vererek, sizlerle bir araya gelmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız bereketlensin, eski ramazanları bir arada yaşayalım ve bizden sonra gelecek nesillere bu güzel hasretlerimizi ve bu güzel özelliklerimiz aktaralım istiyoruz. İnanıyorum ki burada her ev pişirmiş olduğu yemekten kendi komşusuna, belki imkanları dahilinde ikramlar yapıyor. Bunun amacı, yediğimizi paylaşmak, üzüntümüzü paylaşmak, sevgimizi paylaşmak, derdimizi paylaşmaktır. İşte bugün sizlerle sevgimizi, muhabbetimizi, Ramazan'ımızı paylaşmak için sizin huzurunuza geldik. Bugün burada belediyede çalışan kardeşlerimiz var, sizlere hizmet ediyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'ın dolu dolu geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz biliyoruz ki sizin bu iftara, belki bu yemeğe ihtiyacınız yok. Ama bizim amacımız sizleri mahallenizde, sokağınızda bir araya getirmek ve sizlerle birlikte olmak, burada sizlerin dertleriniz dinlemek, Ramazan'ın maneviyatını beraber paylaşmak istedik. Bunu Ramazan'ın başlangıcından beri, Ramazan'ın bitimine kadar değişik mahallelerimizde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden ülkemizin birlik ve beraberliği için dua etmelerini isteyen Başkan Güder, “Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim eylesin. Birliğimize kast edenlere fırsat vermesin. Özellikle namazlarınızda, niyazlarınızda, oruçlarınızda, bu memleketin birliği ve beraberliği için dua edin. Etrafımızda, belki bu mahallede de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz var. İşte onlar memleketlerinden, yurtlarından, dışarı atıldılar, kovuldular. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, sağlamamız lazım. Aynı oyunu bizim üzerimizde de oynamaya çalışıyorlar. Ama bizler, bir ve beraber olursak, hiç kimsenin bize gücü yetmeyecek” diye konuştu.