Battalgazi Devlet Hastanesi Çarşamba günü açılıyor

Malatya'da yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesi 22 Haziran çarşamba günü hizmet vermeye başlıyor. Hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, yeni hastanenin Malatyalılara hayırlı olmasını diledi.

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan Devlet Hastanesi eski binasının yıkılması ile bölgede doğan hastane ihtiyacı sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından 300 yataklı yeni bir hastane yapılması 2009 yılında temelleri atılan Battalgazi Devlet Hastanesi tamamlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Battalgazi Devlet Hastanesi 22 Haziran Çarşamba günü kapılarını açıyor. Acil servis ve poliklinik hizmetleri vermeye başlayacak hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Başhekim Erhan Berk'ten bilgiler aldı.

Malatya'ya yeni bir hastane daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tüfenkci, “Çarşamba günü İnşallah acil servis ve poliklinik hizmetleri ile hasta kabulüne başlanılıyor. Hastanemize atanan Başhekimimiz Erhan Berk ve ekibine de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Fiziki olarak güzel bir hastanenin yanı sıra özelikle hasta konforu açısından da modern bir hastaneyi bölgeye kazandırdıklarının altını çizen Tüfenkci, eksikliklerin de kısa sürede giderileceğini söyledi.

Hastanenin 2019 yılında temellerinin atılması sürecinde muhalefet partilerinin açıklamalarını da hatırlatan Tüfenkci, “Eski devlet hastanemizin yıkılarak yeni yerine taşınmasıyla bu bölgede ihtiyaç olan hastanenin yapılması için gayret gösterdik ve bugünlere geldik. O gün biz söz verdiğimizde dalga geçen ve hayal olduğunu ileri süren muhalefet buraya muayene olmaya geldiklerinde buranın gerçek olduğunu görürler” dedi.

Geçtiğimiz hafta meclisten geçen yeni sağlık kanunu ile birlikte sağlıkçıların da özlük haklarının iyileştirilmesi içinde adımların atıldığını ifade eden Tüfenkci, hizmete başlayacak olan hastanenin herkese hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere de teşekkür etti.

Toplam 60 bin kapalı inşaat alanına yapılan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi 2 bloktan oluşuyor. Nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleri ile ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olacak, Battalgazi Devlet Hastanesi hizmet kalitesinde çıtayı yukarı taşıyacak.

Hastanenin yapımı tamamlandığında, 104'ü tek yataklı, 80'i iki yataklı olmak üzere 184 nitelikli hasta odası, 12 ameliyathanesi, 90 polikliniği ile hizmet verecek. 36 yoğun bakım yatak sayısının bulunduğu hastanede 5 diyaliz ünitesi, 10 palyatif servis 10 ve 2 yanık ünitesi ile hizmet verecek. Acil serviste ise 8 poliklinik yer alacak.

32 bin 508 metre kare alan üzerinde inşa edilen hastanenin 192 araç kapasiteli kapalı otoparkı ile 411 araç kapasiteli açık otoparkı toplam 603 araç kapasitesi mevcut.

Ayrıca yeni hastane binası inşaatında 222 adet deprem izolatörü de kullanılarak depreme dayanıklı olarak inşa edildi.