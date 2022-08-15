Battalgazi Devlet Hastanesi, Eylül'de tam donanımlı hizmet verecek

Öğr. Üyesi Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde Eylül ayı itibariyle poliklinik, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme hizmetlerine ek olarak yoğun bakım ve sağlık kurulu hizmetlerinin de sunulmaya başlayacağını açıkladı.

Öğr. Üyesi Erhan Berk, eskisi depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yerine yeni yapılan 300 yatak kapasiteli Battalgazi Devlet Hastanesi'nin son durumu hakkında yazılı açıklama yaparak kamuoyunu aydınlattı.

Berk, “Sağlıkta güçlü bir kent olma hedefiyle yürüyen ilimiz, her geçen gün bu hedefine daha da yaklaşıyor. Hizmete giren yeni sağlık yatırımlarıyla hizmet kalitesini yükselten Malatya, çevre illere de hizmet verecek kapasitede olan Battalgazi Devlet Hastanesini 22 Haziran 2022 tarihi itibari ile halkımızın hizmetine sunmuştur. Nitelikli hasta odaları, yatakları, uluslararası standartlara sahip özellikli ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, laboratuvarları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri ile Battalgazi ilçesinde inşa edilen 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemiz ilk etapta poliklinik ve acil serviste hizmete açılarak, hasta kabulü yapmaya başlamıştır. İki blok halinde inşa edilen hastanemiz de hasta odaları, mahremiyeti ön planda tutacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış olup, içinde tuvalet ve banyosu, tv ünitesi, refakatçilerin de konforlu bir şekilde kalabileceği alanların oluşturulduğu toplam 217 adet nitelikli hasta odası yer almaktadır. Bu odaların 172'si tek yataklı, 45'i iki yataklı olarak tasarlanmıştır. Hastanemiz, farklı branşlarda olmak üzere 85 poliklinik, 11 ameliyathane, 1. ve 2. basamak olmak üzere toplam 32 yoğun bakım yatağına, 14 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine, röntgen, ultrason, tomografi, mamografi, kemik dansitometri ölçüm hizmetleri başta olmak üzere modern radyolojik görüntüleme hizmetlerine ve 60 müşahede yatağıyla birlikte 2. Basamak Acil Servis Ünitesine sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“222 deprem izolatörü yerleştirildi”

Deprem bölgesinde yer alan Malatya'da muhtemel bir afette zarar görmesini engellemek ve tüm operasyonel faaliyetlerini devam ettirmesine yönelik tedbirleri hayata geçirmek maksadıyla, bu çerçevede Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temeline 222 adet deprem izolatörü yerleştirildiğine dikkat çeken Berk, “Deprem izolatörleri, muhtemel bir afet durumunda, sağlık tesisi içindeki cihazlarda ve donanımlarda oluşabilecek hasarları önleyecek, böylece hastane deprem sırasında ve sonrasında tüm faaliyetlerine devam edebilecektir” dedi.

Berk, “Her geçen gün hizmet kapasitesi artan hastanemizde Temmuz ayı itibariyle bin hasta Acil Servis ve bin hasta poliklinik hizmetleri olmak üzere günlük ortalama 2 bin hasta faydalanmıştır. İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Göz, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kulak Burun Boğaz gibi 18 farklı branşta poliklinik hizmeti verilen hastalarımıza, Temmuz ayında toplam 29 ameliyat gerçekleşmiş, yataklı servislerimizde 79 hasta tedavisini tamamlayarak taburcu edilmiştir. Yine hastane bünyesinde hizmet veren Fizik Tedavi Ünitemizde, 6 kabin, 12 fizik tedavi, 2 rehabilitasyon yatağı ile günlük ortalama 50 hastaya hizmet verilmiştir. Temmuz ayında yaklaşık 7 bin hastamız son teknolojiye sahip radyolojik cihazlarımızla görüntüleme hizmetlerimizden faydalanmış olup, Hastanemizde Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Acil ve Rutin tüm tetkikler yapılmaktadır. Battalgazi Devlet Hastanemiz her geçen gün artan iş gücü ve kapasitesi, son teknoloji tıbbi cihazları ile etkin, kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma noktasında halkımızın hizmetine girmiştir. Eylül ayı itibariyle poliklinik, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme hizmetlerine ek olarak yoğun bakım ve sağlık kurulu hizmetleri de sunulmaya başlayacaktır” şeklinde açıklamasını tamamladı.