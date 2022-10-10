Battalgazi Devlet Hastanesi son teknoloji ile hizmet veriyor

Modern binası ve ferah bekleme alanlarıyla hastalara en iyi şekilde hizmet vermeye başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi'nde tüm alanlarda kullanılmaya başlanılan son teknolojik cihazlarla hasta kabullerine başlanıldı.

Açılışından itibaren yüksek kaliteyle hasta kabulüne devam eden Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanenin kapasitesinden, imkan ve olanaklarından bahsederek hizmet kalitesine önem verdiklerini söyledi. Şuanda 50 poliklinikte aktif olarak hastalara baktıklarını belirten Karaaslan, hastanenin imkan ve tasarım bakımından yüksek standartlara sahip olduğuna dikkat çekti. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin hem altyapı hem de dış görünüşü ile şehre bir değer kattığına inandığını ifade eden Karaaslan, “Bunlardan en önemlisi de hastanemiz son deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir hastane. Şuanda 60 polikliniğimiz bulunmakta ve aktif olarak 50 polikliniğimizde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Aşağı yukarı tüm tıbbi branşlarda hizmet veriyoruz. Polikliniklerimiz özellikle sağlık bakanlığımızın son zamanlarda dikkate almış olduğu mahremiyet esasları gereğince dayalı bir şekilde dizayn edilmiş durumda ve hem polikliniklerimizde hem de hastane koridorları oldukça geniş tutularak hasta yığılmalarını önlüyor ve dolayısıyla da hastalarımıza ferah bir ortam sağlamış oluyoruz” dedi.

“10 Yataklı palyatif bakım servisimizi açtık”

Fizik tedavi servislerine de ağırlık verdiklerini ve palyatif bakım servisinin hizmete başladığını belirten Başhekim Doç. Dr. Karaaslan, “Bildiğiniz gibi ortalama insan ömrünün uzaması ile birlikte ülkemizde de çokça yaygın olarak görülen kas ve eklem ağrıları dediğimiz hastalıklar artış göstermeye başladı. Dolayısıyla bu durum yeni alanların ortaya çıkmasına ve mevcut alanlara ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Biz de Battalgazi Devlet Hastanesi olarak özellikle yaşlı nüfusumuzun ihtiyaç duyduğu fizik tedavi alanında çalışmalarımızı derinleştireceğiz ve yakın zaman içerisinde fizik tedavi hizmetlerinin de verildiği salonlarımızı hizmete açacağız. Bununla birlikte kronik ve ciddi bakım gerektiren aileleri oldukça yıpratan hastalık grupları dediğimiz ileri derece kanser, inmeye bağlı hayati fonksiyonları noktasında desteğe ihtiyaç duyan hastalarımız bulunmakta. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın bu hastalarımıza yönelik son yıllarda yapmakta olduğu planlamalar mevcut. Palyatif bakım servisleri açılmakta, biz de Malatya'daki halkımıza bu anlamda hizmet verebilmek için 10 yataklı palyatif bakım servisimizi açtık ve çalışmalara başladık. Burada ileri derece kronik hastalarımızın, yaşlılarımızın tedavisinde hayat kalitelerinin yükseltilmesine yönelik hizmet vereceğiz. Ailelerimize bu noktada destek olmak ve psikoterapi anlamında kendilerine yardımcı olacağız. Bir süre sonra ailelerimizin buradan taburcu olan hastalarımızın bakımları noktasında bilinçlendiklerini ve bakımlarını daha kolay yapabildiklerini göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“Birinci ve ikinci basamak yoğun bakım üniteleri ile Malatya'nın hizmetindeyiz”

Hastane olarak birinci basamak da 10 yatak, ikinci basamak da ise 22 yataklı yoğun bakım ünitesi ile de Malatyalıların hizmetinde olduklarını kaydeden Karaaslan, “Burada kritik hastalarımızın bakımını modern, teknolojik cihazlarımızla ve her türlü donanımınızla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca hastanemizde radyolojik görüntüleme birimimiz devreye girdi. Laboratuvar hizmetleri tam olarak göreve başladı. Haftada iki gün olmak üzere H timimiz hizmete başladı ve polikliniklerimiz açıldı. Tabi ki burada önemli olan hizmet kalitesinin yüksek olabilmesi, bizde yeni açılan bir hastane olarak hizmet kalitemize öncelik veriyoruz ve hastalarımıza bu noktada taahhüt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrası hastanede poliklinikleri gezen basın mensuplarına hastaneyi gezdiren Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, “Battalgazi Devlet Hastanemizi şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize ve desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.