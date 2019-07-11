Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel kazı çalışmaları sürüyor

Başkan Güder, Battalgazi Devlet Hastanesi'nin en kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulmasını arzuladıklarını söyledi.

300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel kazı çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temel kazı çalışmaları devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada konuşan Gürbağ Grup Şantiye Şefi Levent Kiraz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi 300 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaatına başladık. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda yüzde 25 aşamasındayız kazıda. Bayramdan sonra betonarme ive temel imalatlarımıza başlayacağız” diyerek, 2,5 yıl içerisinde hastaneyi bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Devlet Hastanesi'nin Battalgazi ilçesi için önemine dikkat çekerek, “Bölgedeki vatandaşlarımızın yeni bir hastanenin gerekliliği hususunda talepleri vardı. Bizde vatandaşın bu ihtiyacını yerine getirme adına milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte bölgeye yeni bir hastanenin yapılması adına çalışmalara başlatmıştık” dedi.

Bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs'ta müteahhit firmanın temel kazı çalışmalarına başladığını da belirten Güder, “Buradaki çıkan hafriyatı da, Çamurlu mahallemizin bulunmuş olduğu kısımda 30 metrelik 3 tane Elazığ yoluna paralel yolumuz var, bu hafriyatı da oraya taşıyarak inşallah her iki tarafı güzelleştirme adına çalışmalarımız Battalgazi Belediyesi olarak devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Hastanenin 2,5 yıl gibi bir süre zarfında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Güder, “Yeni Battalgazi Devlet Hastanemizin Battalgazi'miz için, Malatya'mız için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz, AK Parti iktidarları olarak, belediye başkanları olarak hizmetlerimizin üzerine hizmetler ilave ederek vatandaşın hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini yükseltme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.