Battalgazi Güder'le çağ atlayacak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Milletimiz, bizim elimizi sandıklarda ne kadar güçlü kılarsa, biz de o güçlü elimizi hizmete dönüştürme adına çalışacağız. Bu anlamda da Battalgazi'mizin geleceğine milletimizle birlikte imza atacağız" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Yeni Cami çevresindeki esnafları ziyaret etti. Esnafları tek tek gezen Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde güçlü bir destek istedi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Malatya Basiret Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Güder, "Özelde hepimiz toplumun ıslahı, refahı ve mutluluğu için uğraşıyoruz. Tabi maddi olanakları her daim sağlayabiliriz ama manevi yönden bir tolumu ihya edemezseniz orada bir eksiklik söz konusu olur. Bu yönüyle toplumun öncülerine ihtiyacımız var. Hayra çağıran sivil toplum örgütleriyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Her bileşeni değerlendireceklerini dile getiren Güder, "Hiçbir bileşeni önemsiz addetmeyeceğiz. İnsanlık için çalışan her birey bizim için önemlidir. Bunu önemseyerek inşallah 31 Mart seçimlerinde göreve seçildiğimizde layıkıyla görevimizi yerine getirip, güzel hizmetler yapacağız" dedi.

31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini dile getiren Güder, "Türkiye'de oy oranı olarak birinci sıraya yükselmek istiyoruz. Milletimiz, bizim elimizi sandıklarda ne kadar güçlü kılarsa, biz de o güçlü elimizi hizmete dönüştürme adına çalışacağız. Bu anlamda da Battalgazi'mizin geleceğine milletimizle birlikte imza atacağız" diye konuştu.