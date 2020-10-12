İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Battalgazi Meclisi ekim ayı toplantıları

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.

oturum 3.birleşiminde bir araya gelerek, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Battalgazi Belediye Meclisi, 14 Ekim Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek.


Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 1.oturumun 3.birleşimi ile devam etti. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşimde 2.oturumda görüşülemeyen gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 9 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum 2.birleşim Toplantısının karar özeti kabul edildi. Saat 11.00'te yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda; Plan ve bütçe komisyonunun meclise sunduğu 2021 Mali yılı Performans programı, 2021 Mali yılı bütçesi, 2021 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin yer aldığı gündem maddeleri görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Görüşülemeyen 2021 Mali yılı Ücret Tarifeleri gündem maddesi ise 4.birleşime bırakıldı.


Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 4.birleşimi için 14 Ekim Çarşamba günü saat 11:00'de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.