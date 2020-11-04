Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, İmar komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 575 ada 13 nolu parselin imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edilirken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi.

‘Yüzen restoran projesi' ile başvuru yapacak

Battalgazi Belediye Meclisi, toplantının 4'üncü gündem maddesinde ise Fırat Kalkınma Ajansının açmış olduğu Turizm ve Sanayinin geliştirilmesi yönelik Atabey İskelesi yan kısmına yapılması planlanan “Battalgazi Belediyesi Yüzen Restoran Projesi” ile başvuru yapılması oy birliği ile kabul edildi.

“Bu zor günleri birlik içerisinde atlatacağız”

Toplantının açılışında İzmir'de meydana gelen deprem için taziye dileklerini paylaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “30 Ekim Cuma günü saat 14: 51'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Can kayıplarımız ve çok sayıda yaralımız var. Allah bizleri bir kez daha bu tür musibetlerle imtihan etmesin. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, hastanelerde tedavi görenlere ise acil şifa dileklerimi iletiyorum. 24 Ocak'ta deprem yaşayan bir il olarak, deprem acısını çok iyi biliyoruz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlayacağız. Depremden kaç gün sonra enkaz altında sağ olarak çıkarılan minik Elif ve Ayda evlatlarımız yüreğimize bir parça su serpse de, yüreğimiz kanıyor, çok büyük üzüntü duymaktayız. Eğer Dünya varsa, faylar varsa depremler de kaçınılmazdır. Önemli olan bizim bu depremlere karşı yerel yönetimler olarak, bireyler olarak, toplumlar olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Bu noktada da Battalgazi Belediyesi olarak Malatya'da yaşanan deprem sonrasında 130 bin konutun incelenmesi noktasında talebimiz olmuştu. Bu talepler değerlendiğinde Battalgazi bölgesinde birçok binanın sıkıntı olduğunu hep beraber müşahede etmiştik. Belediyelere kentsel dönüşüm noktasında ciddi ödev ve sorumluluklar düşüyor. Battalgazi Belediyesi olarak biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Kentsel dönüşüm konusunda malumunuz üzere Şehit Fevzi Mahallesi'nde Belediye olarak bir girişimimiz olmuştu. Girişimlerimiz değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Şehit Fevzi Mahallemizde bulunan 110 dönümlük alan Riskli Alan ilan edilmişti. Şehit Fevzi Mahallesi'nde çalışmalarımızı bir noktaya kadar getirdik ve çalışmalar devam ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar inşallah kentsel dönüşüm konusunda örnek olur” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantısı ise 2 Aralık Çarşamba günü saat: 14.00'te Battalgazi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.