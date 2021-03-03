Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı öncesi Belediye Meclis Üyelerine, sine vizyon gösterisi eşliğinde Battalgazi Belediyesi'nin 1.5 yıllık zaman zarfı içinde ilçeye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlar hakkında bilgiler verildi. Sine vizyon gösterisinin ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Şubat ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi.

“Birçok proje Battalgazi'mize kazandırdık”

Battalgazi'de hizmetler katlanarak devam edeceklerinin altını çizen Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, “Her bir karışında tarih ve medeniyet yatan Doğunun gözbebeği konumundaki Battalgazi'mizi, daha güzel yarınlara hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Malumunuz Battalgazi Belediyesi olarak 2021 yılına 2020'den çok daha güzel olacak sloganıyla başlamıştık. Bizler bu sloganı kendimize şiar edindik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda da birçok önemli projeleri ilçemize kazandırmıştık. Allah'ın izniyle bu yılda hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Yerel yönetimler olarak bizim, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmet sözümüz var. Hizmetlerimizi ilk günkü aşk, istek ve heyecanla yapıyoruz. Özellikle bir noktanın bilinmesini istiyorum. Bizler millete efendi değiliz, hizmetkarız” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını 1 Nisan Perşembe günü saat 14:00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek.