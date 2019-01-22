Battalgazi Ziraat Odası seçimlerinde usulsüzlük iddiası

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Şubat ayında yapılacak Ziraat Odası seçimleri öncesi yapılan delege seçimlerinden usulsüzlük iddiası ile Battalgazi Kaymakamlığı 11 mahalledeki delege seçimlerini iptal etti.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Battalgazi Ziraat Odası Başkan Adayı Yaşar Adak, oda seçimi öncesinde yapılan delege seçimlerinde usulsüzlükler yaşandığı ileri sürerek Battalgazi Kaymakamlığına dilekçe ile itirazda bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları şikayet üzerine Battalgazi Kaymakamlığının iddiaları araştırdığını ve gerekli incelemeleri yaparak 30 Aralık 2018 tarifinde 11 mahallede yapılan seçimleri iptal ettiğini belirten Adak, “Kaymakamlık tarafından yapılan incelemede bazı seçmenlerin mevzuata uygun oy kullanmadıkları, bazı seçmen listelerinde ise tek bir seçmenin olduğu ve bunun da delege adayı olduğunun belirlenmesi üzerine Akpınar, Büyük Hüseyinbey, Başharık, Hasan Varol, İskender, İstiklal, İzzetiye, Sancaktar, Taştepe, Uçbağlar ve Zafer Mahallerinde yapılan delege seçimleri iptal edildi” şeklinde konuştu.

Adak, mevcut yönetimin belirlenen mahallelerde kendine yakın isimleri delege olarak seçtirdiğini dile iddia ederek, kaymakamlığın iptal kararı ile 102 olan delege sayısının 67'ye düştüğünü söyledi. Çiftçi olmayan isimlerin, merkez mahallelerde çiftçi gibi gösterilerek delege seçtirildiğini ileri süren Adak, bazı mahalle seçimlerine de itiraz edeceklerini söyledi.

Şubat ayında yapılacak olan Oda Seçimlerinde çiftçilerin sorunlarına çare olmak adına aday olduklarını kaydeden Adak, “Ben çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilerimiz birçok sorunlar yaşıyor, çiftçilerin kullanabileceği araç ve gereçler yeterli değildir. Bu konuda Battalgazi Ziraat Odası yeterli desteği çiftçiye vermiyor. Çiftçilerimiz bu konuda çok mağdur ve bu ayni sorunları kendim yasadığım için bu sorunları daha iyi çözeceğimize inanıyorum. Projelerimizi genel merkez ile paylaştık ve gerekli desteği vereceklerini dair sözler aldık. Şimdi çiftçilerimize tek isteğimiz projelerimizi hayatta geçirmek için bize bu görevi layık görmeleridir” diye konuştu.