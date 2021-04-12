Battalgazi'de 10 milyonluk yatırım

Battalgazi'ye daha hızlı ve kaliteli hizmet için araç filosunun genişliğine büyük önem veren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, satın aldığı 5 adet iş makinesi ile araç parkı filosuna güç kattı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 5 adet iş makinesinin 2'sini teslim aldıklarının altını çizerek, 10 milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Battalgazi'yi daha yaşanabilir ve güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, araç filosunu güçlendirmek için yaptığı 25 Milyonluk dev yatırıma, 10 milyonluk yeni bir yatırım daha ekledi. Daha hızlı ve kaliteli hizmet için son sistemle donatılmış 5 adet iş makinesinden Loder ve Ekskavatör'ü teslim alan Battalgazi Belediyesi, araç parkı filosuna güç kattı. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan iş makineleri, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. İş makinelerinin teslimatı sırasında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

“Battalgazi'nin gelişimi açısından büyük önem arz ediyor”

Alınan iş makinelerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediyemiz, araç ekipmanına 5 adet daha iş makinesi kazandırdı. Osman Güder Başkanımız göreve geldiği günden itibaren makine ve araç parkını güçlendirme noktasında elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bu iş makineleri Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin değişimi ve gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Başkanımıza yaptığı bu hizmetten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim bu makineleri hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

“Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz”

Satın alınan 5 adet iş makinesinden 2'sini teslim aldıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'ye hizmetkar olmaya devam edeceklerini belirterek, “Almış olduğumuz hizmet bayrağını daha ileriye taşıma noktasındaki gayretlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. Görevi devraldığımız ilk gün şunu ifade etmiştik. Özellikle Battalgazi Belediyesi'nin kullandığı araçların Belediyeye ait olması gerektiğini belirtmiştik. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde 25 milyonluk yatırım ile 50 adet çöp kamyonu, 30 adet hizmet aracı, süpürge araçları, kamyonlar, eskavatör, asfalt sathi kaplama kombi aracı, tuzlama robotları gibi ekipmanları Battalgazi'mize kazandırdık. Bugünde 10 milyon yatırım ile araç parkımızı güçlendirdik. Satın aldığımız 5 adet iş makinelerinden ekskavatör ve loderimizi bugün teslim aldık. Diğer 3 adet iş makinemizi de birkaç gün içerisinde teslim alarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Araç ve makine parkımızı güçlendirmemizde ki tek amacımız; Battalgazi'deki vatandaşlarımıza hizmeti daha hızlı ve kolay bir şekilde sunmaktır. Malumunuz üzere 2 yıllık zaman zarfında yol çalışmalarımız kapsamında 150 milyonun üzerinde bir yatırımı, Battalgazi'miz ile buluşturmuştuk. Bu yatırımlarımızı kiralık makineler ile değil de belediyemizin envanterine kazandırdığımız makineler ile düşük maliyetle yaptık. Bu canda bu bedende olduğu müddetçe Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatları doğrultusunda AK Parti ruhu ile milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Kazasız ve belasız çalışmalar nasip etsin” dedi.