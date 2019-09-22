Battalgazi'de 169 ülke ile birlikte aynı zamanda çevre temizliği yapıldı

Bu etkinliğe Malatya'da ise Battalgazi Belediyesi Orduzu Tabiat parkında yaptığı çöp toplama etkinliği ile katkı verdi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşların katılımı ile Orduzu tabiat parkındaki çöpler toplandı ve gelecek nesillere çevre bilinci kazandırmak hedeflendi.

Yüzlerce öğrencinin hazır bulunduğu etkinlikte Orduzu Tabiat Parkında bulunan çöpler temizlendi. Battalgazi Belediyesi Çevre Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü organizasyonunda yapılan çevre temizliği etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Çevre ve Şehircilik il Müdürü Fikret Onhan ile Tarım ve Orman Bakanlığı 15'inci Bölge Müdürlüğü, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı ve TEMA Vakfı yetkilileri de katıldı.

Programda çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması konusunda ülke olarak daha fazla dikkat çekecek programların yapılması gerektiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu kültür aslında bizim geleneğimizde var, bizim dinimizde var. Eskiden herkes evinin önünü süpürürdü. Belki temizlik şirketlerine, temizlik görevlilerine gerek kalmazdı. Bu kültürümüzün bize kazandırmış olduğu bir değer. Dinimizin bize kazandırmış olduğu bir başka değer ise, ‘temizlik imandandır' inancı. İmanlı olan insan temiz olur. Temiz olan insan imanlı olur” şeklinde konuştu.

Bu bilinci gerek Battalgazi'de gerekse Malatya'da oluşturma adına bu etkinliğe destek verdiklerini belirten Güder, “Biliyoruz ki bugün 169 ülkede, 81 ilimizde bu etkinliğe görsel olarak ta insanlara bazı şeyleri, bazı özellikleri kazandırma adına böyle bir programı Battalgazi'mizde düzenlemiş olduk. Biliyoruz ki bu dünya bize ait değil. Bu dünya bize bir emanettir. Buda çevre bilincinin şekillenmesi, çevre bilincinin toplumda oluşturulmasıyla şekillendirilecektir. İşte biz, bu bilinci oluşturmak istiyoruz. Bu bilinci oluşturarak yaşadığımız yerleri temiz tutalım, temiz bir toplum oluşturalım, temiz bir çevre oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz temiz çevreyi gelecek kuşaklara temiz bir şekilde bırakalım. Bu programı, bu farkındalığı Malatya'da oluşturmaya çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ederken sloganımız Temiz toplum, Temiz çevre diyorum teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Malatya Çevre ve Şehircilik il Müdürü Fikret Onhan ise, çevre bilincini oluşturmak için düzenlenen programa ev sahipliği yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkür etti. Çevreye karşı duyarlılık projesi kapsamında bu etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Onhan, şunları söyledi:

“Çevre aslında birçok kişi tarafından pek dikkate alınmayan bir husus. Bu konu küreselleşen dünyanın, iklim değişikliğinin getirmiş olduğu birçok sorun. Dünyadaki varlıkların hızlıca ve kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi birçok olumsuzluğa sebep olmakta. Bu olumsuzluklarda yaşadığımız dünyayı çok olumsuz yönde etkilemekte. Ekosistemi bozmakta. Bozulan ekosistemle birlikte birçok döngü zarara uğramakta. Bunun sonucunda tahmin edemediğimiz olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bunun en somut örneği geçmiş yıllarda ülkemizde görülen hortum sayısı 3-5'i geçmez iken bu yıl 9 ayda 50'yi buldu. Bu da iklim değişikliğinin, çevreyi kontrolsüzce kullanmamızın getirmiş olduğu sonucudur. Bu anlamda sayın Battalgazi Belediye başkanımızın ve ekibinin böyle anlamlı bir organizasyon tertip etmesi çok güzel bir davranış. Malatya'mızda daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşması dileğiyle bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardın geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız anne babaları ve öğretmenleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı 15'inci bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Orduzu Tabiat Parkındaki çöpleri toplamak için harekete geçtiler. Yoğun katılımın olduğu program sonrası çevredeki çöpler katılımcılarca toplanarak farkındalık oluşturuldu.