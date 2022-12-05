Battalgazi'de ailelere önemli şifreler

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Aile Akademisi” programının son konuğu Dijital İletişim Uzmanı-Yazar Said Ercan, "Dijital Çağda Ailenin Önemi” konulu konferansıyla Battalgazi'deki sevenleriyle buluştu. Dijital çağda aile hayatını koruyabilmenin şifrelerini Battalgazililerle paylaşan Yazar Ercan, yoğun katılımın sağlandığı konferanslarda sosyal medya ve iletişime dair sevenlerinin sorularını da cevapladı.

Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak ve ebeveyn çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Eylül ayında startı verilen “Aile Akademisi” programları konferans dizisi son buldu. Eğitim ve kültürel hizmetler çerçevesinde Türkiye'de önde gelen isimlerinden Yazar Hatice Kübra Tongar, Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim ve Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'yı Malatyalılarla buluşturan Battalgazi Belediyesi, son olarak Sosyal medya içerikleri ve yazdığı kitaplarla büyük ilgi gören İletişim Uzmanı-Yazar Said Ercan'ı sevenleriyle buluşturdu. Moderatörlüğünü Mehmet Zeyd Yıldız'ın yaptığı programda Yazar Ercan, dijital çağda aile hayatını koruyabilmenin önemine dikkat çekerek, katılımcılara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya ve iletişime dair katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yazar Ercan, aile hayatını koruyabilmenin şifrelerini Battalgazililerle paylaştı. Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak, ailede uyum ve güzel geçim için güçlü iletişimin önemine dikkat çekmek ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılım yoğun oldu.

Battalgazi'ye övgüler yağdırdı

Düzenlenen konferans öncesi Battalgazi'deki tarihi mekanları da gezen İletişim Uzmanı-Yazar Said Ercan, düzenlenen gezi programıyla bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu. Battalgazi'ye adete hayran kalan Yazar Ercan, her bir karesinde farklı bir tarih yatan ilçeye övgüler yağdırmayı da ihmal etmedi.

“Bu tür programlar ilçemizde artarak devam edecek”

Aile Akademisi konferans dizinin sonuncusu düzenlediklerini ama bu tür programların Battalgazi'de artarak devam edeceklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle bugün düzenlediğimiz bu güzel programa katılan tüm katılımcılara ve kıymetli İletişim Uzmanı-Yazar Said Ercan'a hoş geldiniz diyorum. Battalgazi Belediyesi, sizlere verdiği değer ve önem itibarıyla kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere hızla devam ediyor. Asrımızın hastalığını hepimiz biliyoruz. Ailenin kendi değerini yitirmeye yüz tuttuğu noktada önemli olan bir değeri vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak amacıyla bir aile akademisi hazırladık. Kendi alanlarında uzman olan kişileri ilçemize davet ederek, ailelerimizle buluşturduk. Bugünde programımızın dördüncüsü düzenliyoruz. Dijitalleşme, asrımızın hastalığıdır. Dijitalleşirken tabi bizdeki bazı değerleri de

alabiliyor. Şunu unutmamak lazım ki; dijital platform bizleri uyuşturuyor. Uyuştururken de bizleri alıp farklı farklı yerlere götürebiliyor. Ailelerimizin ve gençlerimizin üzerindeki dijital etkiyi vatandaşlarımıza göstermek ve bu hastalık karşısında ne gibi önlemler alabiliriz bunun cevaplarını bugün burada öğreneceğiz. Günümüz dünyasında özellikle egemen güçler bizim gibi köklerine bağlı toplumları köklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. O yüzden köklerimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü aile bizim için her şeyden önemlidir. Aile her şeyin başlangıcıdır. İnsanın hayatında olmazsa olmazıdır. İşte ailede bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Battalgazi Belediyesi olarak inşallah bu tür programların devamını sağlayacağız” dedi.

Görmeyi en çok arzu ettiği şehrin ilçesinde ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İletişim Uzmanı-Yazar Said Ercan, şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sunarken, Güder' e Ercan'a hediye takdiminde bulundu.