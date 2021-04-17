Battalgazi'de Anneler Günü'ne özel videolu yarışma

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü'ne özel “Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben” konulu video yarışması düzenliyor. 3 kategoride düzenlenecek olan bu özel yarışmanın başvuruları, 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Battalgazi Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mayıs ayının ikinci haftası kutlanacak Anneler Günü için ödüllü video yarışması düzenliyor. “Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben” konulu video yarışması, 3 kategoriden oluşacak. Müzik Kategorisinde, Anne ve çocuk müzik eşliğinde dans ederken, müzik aleti çalarken, istedikleri bir parçayı seslendirirken çekmiş oldukları videoları, Mutfak Kategorisinde, Anne ve çocuk mutfakta yemek, pasta, börek yaparken çekmiş oldukları videoları, Resim Kategorisinde ise Anne ve çocuk resim, taş boyama, masal anlatımı, Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler yaparken çekmiş oldukları videolarla, 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan bu özel yarışmaya katılabilecekler. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınında evde daha fazla zaman geçiren çocukların minimum 120, maksimum ise 240 saniyeden oluşan çektikleri videoları, Battalgazi Belediyesi'ne ait 0552 956 95 33 numaralı WhatsApp hattına göndererek, yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Yarışmada son başvuru tarihi 9 Mayıs

Malatya Valiliği- Basın Yayın Müdürü Halil İbrahim Kılıç, İnönü Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş ve Resim Öğretmeni Beyza İnan'ın Jüri üyeliğini üstleneceği yarışmada, son başvuru tarihi 9 Mayıs Pazar günü olarak belirlendi. 17 Mayıs Pazartesi günü toplanacak olan Jüri üyelerinin yapacakları değerlendirmenin ardından, 3 kategoride en iyi 3 yarışmacı belli olacak.

Birincilere çeyrek altın hediyesi

Yapılan değerlendirmenin ardından yarışmada dereceye girenlerin katılımıyla, 21 Mayıs Cuma günü Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben konulu yarışmanın ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncü olan yarışmacıya ise kol saati hediye edilecek.