Battalgazi'de asfalt çalışmaları sürüyor

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye yapılan hizmetlerin katılımcı belediyeciliğin gereği hizmetin yapılacağı bölge sakinleri ile istişare yapıldıktan sonra hayata geçirildiğini belirterek, “Amacımız insanımızın yaşam standardını yükseltmek” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Abuzer Altun, İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İskender Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, mahallenin sorunları hakkında da bilgiler aldı. Burada konuşan İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, yapılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, “Mahallemizde bulunan 6 sokağımızı asfalt yaptık. Şimşek Sokak, Şimşek 1 ve 2. Ara, Miraç Sokak, Dolmabahçe ve Sürmeli sokaklarımızı asfaltla buluşturduk. Ekiplerden Allah razı olsun. Sokaklarımız önceleri iyi değildi. Son zamanlar mahallemiz toz ve topraktan geçilmiyordu” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Muhtarıma ve Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder ve ekibine çok teşekküre ediyorum. Önceleri sokaklarımız berbat bir haldeydi. Yapılan çalışmalar sonrası mahallemiz güzelleşti. Yapılan hizmetler bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Nedim Şener de, “Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Sokaklarımız tertemiz oldu. Çok düzgün çalışmalar yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceleri caddelerimiz berbat bir haldeydi. Çukurlar sürücüleri ve mahalle sakinlerini rahatsız ediyordu. Toz ve topraktan geçilmiyordu. Şimdi yapılan çalışmalardan sonra oldukça güzel ve mahallemize yakışan çalışmalar yapıldı” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İskender Mahallesinde 6 sokakta sıcak asfalt yapıldığını belirterek, “Bu mahallemize bağlı sokaklarımızda asfalt konusunda sorun ve sıkıntılar vardı. Çok şükür bu sorunları bitirdik. Az önce muhtarımızla konuştuğumuzda sıkıntılı yerlerin kalmadığını birkaç yerde yamanın olduğunu inşallah orada da yamalarımızı yaparak sorun ve sıkıntıları gidermiş olacağız. Bu çalışmalarla birlikte İskender Mahallemizdeki üst yapıyı bitirmiş olacağız. Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik, dedik ki ‘biz geldiğimiz yeri değiştirmek ve güzelleştirmek için varız'. Bunun için de ekiplerimizle beraber geldiğimiz günden beri sokak ve caddelerimiz gezerek, acil ihtiyaçları belirleyerek, öncelikli çalışmalar yapmamız gereken yerleri belirledik. Çalışmalarımız yapılıyor ve yapılmaya devam edecektir. İnsan geldiği yeri değiştirip, güzelleştiriyorsa oraya katkı sunuyordur. Şayet geldiği yerde her hangi bir değişim söz konusu değilse, o kişi orayı işgal ediyordur. Bizde işgal etmeme adına geldiğimiz yeri değiştirip, güzelleştirme adına ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz. Amacımız insanımızın yaşam standardını ve yaşam kalitesini yükseltmek. Hizmetleri yaparken özellikle muhtarlarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimizle görüşerek, mahalle ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz. Adımlarımızı ona göre atıyoruz. Katılımcılı yöneticiliği sergilemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da manifestosunda en önemli maddelerden bir tanesi ve bize talimatı ‘Katılımcı Belediyeciliği' şekillendirmek olmuştur. Bizde Katılımcı Belediyecilik anlayışını icra ve ifa etme adına mahallelerimizde ki muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle görüşerek önceliği olan ihtiyaçları belirliyoruz. O ihtiyaçları giderme adına çalışmalarımızı yapıyoruz. İskender Mahallemizde de ekiplerimiz çalışıyor. 6 tane sokağımıza girdik. 2 kilometreye yakın bir yolda sıcak asfalt çalışmalarımızı yaptık. Allah hayırlı etsin” diye konuştu.