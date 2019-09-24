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Battalgazi'de asırlık gelenek yaşatıldı

Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji’nde, Aşure Günü etkinliği düzenledi.

Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji'nde, Aşure Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte, asırlardır sürdürülen bu geleneğin birlik ve beraberliğe sağladığı önem anlatıldı.


Muharrem Ayı dolayısıyla paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olan Aşure Günü etkinliği Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji'nde düzenlendi.


Mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya, Aşure Günü'nü düzenlemekteki amaçlarının öğrenci ve öğretmen ilişkisini aşure ile pekiştirmek olduğunu söyledi. Aşurenin birlik ve beraberliği simgeleyen tüm kültürlerin ortak dili olduğunu ifade eden Kaya, "Aşure demek, sevgi, saygı, birliktelik ve kardeşlik demektir. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. İçerisinde birbirinden değişik tatları, dünyadaki değişik kültürlere benzeterek ortaya çıkan karışımdan elde edilen aşure bir mozaiktir. Çeşitliliğimiz bizim güzelliğimizdir. Bu anlamlı günü Malatya Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji olarak hem öğrencilerimize hem de saygı değer velilerimize ikram ettiğimiz aşuremizle kutladık. Aşurenin bereketi, bolluğu ve güzel tadı gibi anlamlı bir yıl temenni ediyoruz. Malatya Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji ailesi olarak bizlerle birlikte olan tüm velilerimize teşekkür ederiz. Aşure günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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