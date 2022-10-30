Battalgazi'de Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası ilgi gördü

18 takım ve 100'ü aşkın sporcunun ücretsiz olarak katıldığı Cumhuriyet Kupası'nda dereceye giren ilk 3 takım büyük ödülün sahibi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Battalgazi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir turnuvaya imza atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle “Cumhuriyet Kupası 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası”nın startı Battalgazi'de verildi. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin spor sahasında düzenlenen turnuvaya toplam 18 takım ve 100'ü aşkın sporcu katılım sağladı.

Birbirinden heyecanlı maçlar oynandı

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Cumhuriyet Kupası Turnuvasında takımlar, büyük ödüle uzanmak için kıyasıya bir mücadele örneği ortaya koydu. İki gün süren ve nefes kesen maçların oynandığı turnuvada birinci olmayı başaran takımlar bin 500 lira para ödülünün sahibi olurken, ikinci olmayı başaran takımlar bin TL ve üçüncü olmayı başaran takımlar ise 500 TL para ödülü ile ödüllendirildi.

Cumhuriyet kupasının sahipleri belli oldu

Erkekler kategorisinde başarılı bir grafik ortaya koyarak finale kalan Malatya Basketbol A takımı, finaldeki rakibi Malatya Sportif Takımını 9-3 mağlup ederek birinci olmayı başardı. Cumhuriyet Kupası'nın ve büyük ödülün sahibi olan Malatya Basketbol A takımına kupasıyla ödülünü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti. Finalde rakibine mağlup olan Malatya Sportif takımı ikinci olurken, Koçbaşı takımı ise üçüncü olmayı başardı. Bayanlar kategorisinde ise Konak Olimpiyat takımı birinci olurken, Potanın Perileri takımı ikinci ve Potanın Sultanları takımı ise üçüncü olmayı başardı.

“Gençlerimizin emrine amadeyiz”

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle son zamanlarda spor denildiği zaman Türkiye, Dünya kamuoyunda Türkiye denilince de spor akla geliyor. Spora gönül veren geleceğimizin teminatı aydınlık gençlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, hepinizi tebrik ediyorum. İnsana değer ver ki devlet yaşasın sözü ile hareket ediyoruz. İnsanında merkezinde siz değerli gençlerimiz var, gençlerimizi kendilerini geliştirirken ailelerini anne ve babalarını da mutlu etmektedirler. İlçemizdeki gençlerimizi mutlu etmek için bizlerde gençlik yatırımlarımız çerçevesinde Gençlik Merkezlerimizi, Basketbol ve futbol sahalarımızı, tenis kortlarımızı, voleybol sahaları, kütüphanelerimizi ve birçok tesisimizi açarak sizlerin istifadesine sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizi seviyoruz, geleceğe emin adımlarla yürüyebilen bir gençlik yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çabalıyoruz. Ödül bahane tek amacımız, sizleri geleceğe hazırlamaktır. Bu noktada büyük desteklerini gördüğümüz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Siz yeter ki bizden tesis isteyin, bizler sizin emrinize amadeyiz” dedi.