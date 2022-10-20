Battalgazi'de derme deresi projesi 2023'de tamamlanacak

Başkan Güder, Battalgazi'nin çehresini değiştirecek 72 milyonluk Derme Deresi Yürüyüş Alanı Proje'nin Battalgazi'nin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katacağını belirterek, Cumhuriyetin 100.yılına burayı tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Hayata geçirilmesiyle çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıran ve Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmasıyla bütünleşen Derme Deresi Yürüyüş Alanı Projesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehit Fevzi Mahallesi ve Selçuklu Mahallesi'ni kapsayan toplam alan üzerinde çalışmaları devam eden ve içerisinde ise sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, spor alanları, kaykay pisti, seyir terası, kitap kafe, amfi tiyatro, mescit, şelale gölet, kanal üstü yaya köprüsü ve viyadük yer aldığı proje alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birim müdürlerinden bilgiler aldı.

“Herşeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar”

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama gerçekleştiren Başkan Güder, “Medeniyetlerin şekillendiği kadim ilçe Battalgazi'mizi geleceğe hazırlamak, güzelleştirmek, eksikliklerini gidermek için durmadan, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim bu ilçe için hizmet sözümüz var. Hizmetlerde de destan yazmaya devam ediyoruz. Bugünde türkülere konu olmuş Derme Deresi Yürüyüş Proje alanında incelemelerde bulunuyoruz. Uzun yıllardan beri burası kötü durumdaydı. Eski yerleşke alanlarının olduğu ve yatırımın sınırlı geldiği bölgelerdi. Seçim zamanı hayallerimiz arasında buraya yatırımlar yapmak vardı ve hamdolsun ki bunu başardık. 24 Ocak depreminden sonra burada bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Hemen yanı başında Battalgazi Belediyesi olarak Derme Deresi Projesine başladık. Çevreyolu altı tabirini ortadan kaldırarak, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik düzeyini en aza indirdik. Proje alanındaki çalışmalarımızda devam ediyor. Tüm sosyal aktivitelerin yapılacağı bir alan oluşturuyoruz. Tamamlanmasıyla ailelerimiz burada çok güzel vakit geçirecek. İnşallah Cumhuriyetimizin 100.yılına burayı tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemizde devam eden 5-6 tane vizyon projemiz var. Bu projelerimizin de çalışmaları devam ediyor. İlçemizdeki vatandaşlarımız her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar. İnşallah ilçemizi güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız” dedi.