Battalgazi'de geceleri temizlik mesaisi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik ve hijyen çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdürüyor.

Battalgazi'de günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak adına mahallelerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların sıklıkça kullandığı Akpınar Mahallesi, Halfettin Mahallesi, Ayakkabıcılar Çarşısı, Yeni Cami ve Kapalı Çarşı önü başta olmak üzere diğer mahalle ve sokakları da buharlı araç ve arazözlerle yıkadı. İnsan ve araç yoğunluğunun en aza indiği saatleri tercih eden ekipler, önce sokak ve caddeleri süpürdü, ardından ise deterjanlı sularla yıkama çalışması gerçekleştirdi. Kaldırım, durak ve dükkan önlerini de basınçlı sularla temizleyen ekipler, hastalığa karşı bütün kullanım alanlarını steril hal getirdi. Temizlik çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamlı çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Günün 24 saati çalışmalarımız sürüyor”

Yaptığı hizmet ve yatırımlarla Battalgazi'de yeniliklerin mimarı olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gerçekleştirilen titiz çalışmalara yönelik yaptığı konuşmada halkın memnuniyetini ve huzurunu sağlayabilmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi. Daha temiz bir Battalgazi için çalışma programları dahilinde ilçedeki tüm alanlarda düzenli temizliğin yapıldığına dikkat çeken Başkan Güder, “Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle, gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan ilçemizde, ekiplerimiz günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin tüm mahallelerinde gerek dezenfeksiyon gerek temizlik gerekse yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile daha yaşanılır, gelecek nesillere daha güzel bir Battalgazi bırakmaya gayret ediyoruz” dedi.