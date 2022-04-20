Battalgazi'de hedef: Bilgi kirliliğine dirençli ve bilinçli gençlik

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen çay muhabbetlerinde Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun, gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, düzenlenen benzeri etkinliklerde hedefin bilgi kirliliğine dirençli ve bilinçli bir gençlik yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in özel davetlisi olarak Malatya'ya gelen Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında düzenlenen iftar programının ardından çay muhabbetinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Güder'in de katıldığı programda gençlerle birlikte iftarını açan ve çay içen yazar Uzun, gençlerin sorularını cevaplayarak onlara önemli tavsiyelerde bulundu. Kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoları ve çeşitli platformlarda kaleme aldığı yazılarıyla da dikkat çeken yazar Uzun, iftar öncesi gezdiği Battalgazi'ye hayran kaldığını aktardı.

“Kendi tarihiyle dost bir gençlik hedefliyoruz”

Battalgazi'de gençlere dair pek çok hedefi gerçekleştirme imkanı bulduklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı olan aydınlık yarınlarımızı seviyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Her platformda sizlerle beraber olmak için fırsat kolluyoruz. Zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz. Onlara kültürlerine sahip çıkmaları tavsiyelerinde bulunuyoruz. Kendi tarihiyle dost, yabancı kaynaklı bilgi kirliliğe karşı dirençli, bilinçli ve aktif bir gençlik hedefliyoruz. Özüne, kültürüne ve geleceğine sahip çıkan milletler ilelebet varlıklarını sürdürmüştür. Başkasının hegemonyasında olan milletlerin sonunu görüyoruz. İnşallah bizim gençlerimiz böyle olmayacak. Kendi tarihiyle dost bir gençlik hedefliyoruz. Biz size yürekten inanıyoruz, güveniyoruz. Bu gençlerle gözümüz arkada kalmaz. Allah Vatanımızı, Bayrağımızı, Ülkemizi ve gençlerimizi korusun. Ülkemizde gözü olanlara fırsat vermesin inşallah. Bugünde Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayımızda gazeteci-yazar Abdurrahman Uzun'u konuk ediyoruz. İrşat görevini üstlendiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz ile hoş bir sohbet gerçekleşti. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim sizleri ailenizle güzel bayramlara kavuştursun” dedi.