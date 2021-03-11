Battalgazi'de “hizmet ve gönül buluşmaları” sürüyor

‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları' kapsamında ilçedeki 12 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'ye gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler vererek, sorun ve talepleri dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları' kapsamında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Yarımcahan, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Bahçelievler, Kuluşağı, Meydancık, Boran, Toygar, Şişman, Adagören, Alişar ve Hacıyusuflar mahalleri muhtarlarını Battalgazi Belediyesi'nde konuk etti. Battalgazi'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara sine vizyon gösterileri eşliğinde bilgiler veren Başkan Güder, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinledi. Muhtarların sorunlarının çözümü hakkında birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, hizmette istişareye ve sorunları daha hızlı çözüme kavuşturulması için bu toplantılara önem verdiklerini belirtti.

"Battalgazi'miz güzel hizmetlerle buluşuyor”

Muhtarlar adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Herdili, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in düzenlemiş olduğu istişare toplantısındayız. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Belediyemiz şuanda bizim mahallede çalışmaları sürüyor. Battalgazi'miz güzel hizmetlerle buluşuyor. Hizmet durmadan devam ediyor. Rabbim başkanımıza güç kuvvet versin. Mahallem ve muhtarlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İstişarede kazanan Battalgazi olacak”

Yapılan istişarelerin sonunda kazananın Battalgazi olacağını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız seçim öncesi bu güzel ilçemizi istişare ile yöneteceğini belirtmişti. Öyle de yapıyor. İstişarede bereket vardır. Yapılan bu istişarelerin sonunda kazanan Battalgazi olacak, vatandaşlarımız olacak. Başkanımız gerçekten çok ciddi hizmetleri ve yatırımları, ilçemizle buluşturuyor. Kentsel dönüşüm gibi zor bir konu, ilçemizde hayat buldu. Yılların kanayan yarası imar konusuna neşter vuruldu. Battalgazi'de gençlerimize yapılan yatırımlara hepiniz şahitsiniz. Tapulaştırma konusunda da başkanımız ciddi gayretler sarf ediyor. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize son dönemlerde ciddi yatırımlar yapıldı. Sulama ile ilgili sıkıntılarınız varlığını biliyoruz. Onunla çözmek için gayret sarf ediyoruz. En kısa sürede inşallah o konuyu da çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

"Hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık”

Battalgazi'de hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün muhtarlarımız ve kanaat önderlerimizle hizmet buluşmaları kapsamında bir araya gelerek, ilçemize yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareleri daha önce yapıyorduk. Geçen sene yaşadığımız deprem ve pandemi nedeniyle ara verdik. 2021 yılında pandemi tedbirleri doğrultusunda toplantılarımıza ve istişarelerimize yeniden başladık. Battalgazi'mizdeki 103 mahalle muhtarımızı da konuk edeceğiz. Muhtarlarla hizmet ve gönül buluşmalarımızın 4'üncüsünü yapıyoruz. Battalgazi'mizi istişareler yaparak, hep birlikte yönetiyoruz. Hizmetlerimizde ayrım yapmadan, öncelik sırasına göre ifa ediyoruz. İlçedeki vatandaşlarımız ve muhtarlarımız, Battalgazi Belediyemizin hizmetlerinden memnun. Bizim amacımız hizmet etmek. Vatandaşlarımız bu makamlara bizleri

hizmet için seçti. Hizmetlerimizi de ilk günkü aşk ve istekle gerçekleştiriyoruz. Hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. Battalgazi'de yeni imar yolları ve yol çalışmalarımızda 150 milyonluk yatırımı ilçemize kazandırdık. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Birçok kamu kuruluşu ile koordineli olarak çalışıyoruz. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Birlikte başaracağız projemiz ile işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz. Derme Deresi, bizim bölgemizin prestijli yerlerinden bir tanesi. İnsanların birçok ihtiyacını karşılayabilecek bir şekle dönüştürüyoruz. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami'den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı'na çekmeye çalışacağız. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz ‘Yüzen Restoran' projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Yeni makine alımları olsun, soğuk asfalt şantiyesi kurma, yeni yolların açılması gibi birçok önemli yatırım gerçekleştirdik. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. 2 adet gençlik merkezlerimizi, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve basketbol, spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hayır Çarşımız olarak 40 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Katımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki birçok muhtarımızla bir araya geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Bizler hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik” dedi.