Battalgazi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaya ve araç trafiğinin etkilememesi için yoğun çalışma yürütülüyor

Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü. Malatya'yı dün geceden bu yana etkisi altına alan kar yağışında yolların kapanmaması için teyakkuza geçen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda da tuzlama ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Dün akşam başlayan kar yağışı sonrasında Battalgazi Belediyesi ekipleri, gerekli çalışmalara hemen başladı. Saat 19.30'da tuzlama çalışmalarına başlandı ve sabahın erken saatlerinde iş makineleri sahadaydı. TOKİ yollarımız açıldı ve vatandaşlarımız herhangi bir problem yaşamadı. Çalışmalar hızlı bir şekilde yapıldı. Ekiplere hummalı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yamaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Hanifi Akdağ da, “Ben iki dönemdir muhtarlık yapıyorum ve karla mücadele ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Biz de kendileriyle birlikte sahadayız. Gece 3'e kadar beraber tuzlama çalışmaları yaptık. Ekipler tecrübeliler. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.