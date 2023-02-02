Battalgazi'de karla mücadele ekipleri iş başında

Malatya'da Çarşamba akşamı başlayan kar yağışının ardından teyakkuzda bulunan Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde titizlikle yürüttüğü küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojik uyarının ardından hazırlıklarını geceden tamamlayarak kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla karla mücadele çalışmalarının startını veren ekipler, ilçe merkezi, caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışında yolların kapanmaması, vatandaşların günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkileri en aza indirmek ve yollarda buzlanma sebebiyle muhtemel kazalar yaşanmaması adına dün geceden bu yana greyder, kamyon, kar küreme araçları, tuzlama, yükleyici ve kepçeler ile birlikte etkin bir çalışma örneği ortaya koymaya devam ediyor.

Ekiplerin karın başlamasıyla birlikte ekiplerin çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kar yağışı rahmettir, berekettir. Battalgazi Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde geceden bu yana sahadayız. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor. Fedakarlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Olumsuz bir durum yaşanmaması için Battalgazi Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Buzlanma ve don olayına karşı da lütfen dikkatli olalım" dedi.

Bu arada, yapılan çalışmalarla herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizen Yunus Emre Özcan isimli öğrenci, “Battalgazi Belediyesi ekiplerini karın ilk anından itibaren çalışırken sahada gördüm. Güzel çalışıyorlar. İşlerinde başarılılar. Yollarımız açık herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarla yağan karın tadını çıkarıyoruz ve biraz kartopu oynadık. Ekiplere teşekkür ediyoruz, Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ebru Erşahin isimli öğrenci ise “Ekipleri çok güzel çalışıyor. Caddeler, sokaklar ve dükkanların önünü temizliyorlar. Yollarımız açık ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bizler öğrenciyiz ve arabayla rahat bir şekilde dershanemize geldik. Yılın ilk karı düştü çok güzel. Kartopu oynamaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.