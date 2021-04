Battalgazi'de mavi balonlarla otizm farkındalığı

Malatya7nın Battalgazi Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, otizme dikkat çekmek amacıyla otizmli çocuklarla birlikte doğaya mavi balon uçurdu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Battalgazi Belediyesi önünde de düzenlenen ‘Otizme Mavi Işık Yak' etkinliğine Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrenim gören otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Tüm dünyada simge haline gelmiş otizmin rengi olan mavi renk tişörtleriyle etkinliğe katılan otizmli çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılanlar, otizme dikkat çekmek amacıyla ellerine boyama yapılan otizmli çocuklarla birlikte doğaya mavi balon uçurdu.

“Battalgazi belediyesi canı gönülden teşekkür ediyorum”

Battalgazi Belediyesi'nin güzel bir etkinliğe imza attığını belirten Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, “Otizm hayat boyu devam eden gelişimsel bir bozukluktur. Eskiden her bin kişide bir otizmli bireye rastlanırken, şimdilerde bu sayı 54'te bire düştü. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Malatya Otizm Derneği olarak geçen hafta Ankara'daydık ve çeşitli görüşmeler yaptık. Down sendromlu ve otizmli çocuklarımız için 200 sayfalık bir kitap hazırladık. Engelli bireylerimizi korumak için hazırladığımız kitaptaki maddeler, inşallah kanun haline dönüşecek. Benimde 2 tane ağır engelli evladım var. Biz her zaman şunu düşünüyoruz; bizden sonra ne olacak çocuklarımız? İşte bu kanunlarla bu düşüncemiz ortadan kalkacak. Bakım evleri ve mola evleri gibi hizmetler Türkiye genelinde devreye girdikçe, kaygılarımızın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bugünde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Battalgazi Belediye'miz güzel bir organizasyona imza atmış. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve Başkan Vekili Zafer Kırçuval'a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yaptıkları etkinliklerle çocuklarımızı sevindirdiler, farkındalık oluşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Otizmin tek çaresi ve ilacı eğitimdir”

Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Tüm dünyada ve Türkiye'de her yıl 2 Nisanı Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak otizme farkındalık oluşturmak için özel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız ve aileleri katılmıştı. Özel gereksinimli çocuklarımız için bugüne kadar elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Osman Güder'in özel gereksinimli çocuklara ayrı bir önem verdiğini ve onları baş tacı yaptığını biliyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Her zaman onların yanında olmalıyız. Otizmin tek çaresi ve ilacı eğitimdir. Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir, bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde otizmli ve diğer özel gereksinimli çocuklarımızın tüm ihtiyacını gideriyoruz. Bu anlamda başta dernek başkanımıza ve özel gereksinimli bireylerimizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.