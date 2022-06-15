Battalgazi'de memur adaylarına eğitim desteği

Eğitime desteği ve bu konudaki önemli çalışmalarıyla dikkat çeken Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, gelecek planları yapan ve bu çerçevede 31 Temmuz'da yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girecek memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği sağlıyor.

Her platformda Türkiye'nin aydınlık yarınları öğrencilerin yanında olan ve onlara her daim eğitim desteği sağladığı bildirilen Battalgazi Belediyesi, ilçede yine bir ilke imza attığı belirtildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan öğretmen ve memur adayları için 1-6 Temmuz tarihleri arasında ‘KPSS Genel Tekrar Kampı' düzenleyecek. Battalgazi Belediyesi ve Görsel Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenleyecek olan eğitim kampında KPSS genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinde alanlarında Türkiye'nin en yetkin eğitimcileri tarafından hızlandırılmış bir eğitim programına tabi tutulacak. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan eğitim kampı, KPSS'ye girecek adaylara büyük kolaylık sağlayacak. KPSS'ye girecek tüm adayların katılabileceği kamp ücretsiz olacak. 1 hafta boyunca devam edecek olan eğitim kampı, sabah 08.30'da başlayıp akşam 19.00'da sona erecek. Tüm derslerin tekrarının yapılacağı kampta uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak. Sınavda dikkat edilmesi gereken unsurların da anlatılacağı kampta, öğrenciler zorlandıkları konular hakkında öğretmenlere soru sorma fırsatı bulacak. Sınırlı kontenjana sahip kampa katılmak isteyen adayların, 05079230606 numaralı iletişim adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Adaylar için çok verimli bir kamp programı oluşturduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerin geleceklerine yön verecekleri bu sınav öncesi onların yanında olmak, öğretmen ve memur adaylarımıza destek vermek istedik. Çok verimli bir kamp programı hazırladık. İnşallah öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar. Tüm öğrencilerimizi Temmuz ayının ilk haftasında düzenleyeceğimiz ücretsiz kampımıza davet ediyoruz” dedi.