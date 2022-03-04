Battalgazi'de ödüllü bilgi yarışmasına başvurular sürüyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla 14-18 yaş arasındaki gençlerin katılacağı ödüllü bilgi yarışmasına başvurular sürüyor. 22 Şubat'ta başlayan ve 31 Mart'ta son bulacak olan ödüllü bilgi yarışmasında; birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin 250 TL ve üçüncüye bin 500 TL para ödülü verilecek. 3 kişiden oluşacak grupların yarışacağı yarışmaya başvurular, şahsen veya 0552 956 95 93 numaralı iletişim numarasını arayarak yapılacak. Genel Kültür, Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Güncel konular ve Spor alanlarında soruların sorulacağı bilgi yarışması, rekabet dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin aydınlık yarınları gençleri düzenlenecek olan bilgi yarışmasına özel olarak davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumun ulusal değerlerini ön planda tutarak milli duyguları güçlendirmek, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak adına bu özel ödüllü bilgi yarışmasını tertip ettiklerini belirtti.