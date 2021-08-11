Battalgazi'de ödüllü kitap okuma yarışması

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Oku ve Kağıda Dök” isimli ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor.

Battalgazi Belediyesi, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine özel bir yarışmanın daha startını veriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak ve Türkçeyi daha doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirmek amacıyla “Oku ve Kağıda Dök” isimli ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor. 12 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuruların başlayacağı ödüllü kitap okuma yarışmasına katılmak isteyen İlkokul 2,3 ve 4 sınıf öğrencileri, okunan kitabın özetini A4 kağıdına kendi el yazısıyla yazıp, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Katılımın ücretsiz olacağı ödüllü kitap okuma yarışmasının ödül töreni ise jüri değerlendirmelerinin ardından 8 Eylül 2021 Çarşamba günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan her öğrenciye satranç hediyesinin verileceği ödüllü kitap okuma yarışmasında, birinciye Bisiklet, ikinciye Akıllı saat ve üçüncüye ise Scooter hediye edilecektir.

“Tüm öğrencilerimiz yarışmamıza davetlidir”

Tüm öğrencileri bu özel yarışmaya katılmaya davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kitap okumak çok güzel bir alışkanlık. Çok kitap okuyan kişi hayatta başarılı olur ve iletişim becerisi artar. Kitap okumak tüm toplumlarda çok önemli. Ancak bu bilinci çocuklarımıza küçük yaşta aşılamak amacıyla bu yarışmamızı düzenliyoruz. Özellikle ailelerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çocuklarınızı, erken yaşta okumaya heveslendirin. Bir çocuk için, kitapların her zaman kolay ulaşılabilir olması da çok önemlidir. Hayatta hiçbir neden okumamaya neden olmamalı. Çünkü okumak çok farkı bir şey. Tüm öğrencilerimizi bu özel yarışmamıza davet ediyoruz” diye konuştu.