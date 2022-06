Battalgazi'de öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

Eğitime desteği ve bu konudaki önemli çalışmalarıyla dikkat çeken Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlanan üniversite ve memur adayları için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Gelecek nesillerin eğitimli ve donanımlı olması için Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de birçok önemli çalışmaya imza attığı bildirilen Battalgazi Belediyesi, özel eğitim almaya imkanı olmayan öğrencilere umut kapısı olmaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18 Haziran 2022 tarihindeki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 19 Haziran 2022 tarihindeki Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlanan hem üniversite hem de memur adayları için deneme sınavı programının startını verdi. Sınav tarihlerine kadar haftanın iki günü belirli saatlerde Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi'nde düzenlenecek olan deneme sınavlarından tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilecek.

“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Türkiye'nin aydınlık yarınlarının her daim yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ücretsiz düzenlenen deneme sınavlarına katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere sınavlarında başarı dileyen Başkan Güder, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizden çok umutluyuz. İnşallah verilen emekler boşa çıkmaz ve her bir öğrencimiz hedefine en başarılı bir şekilde ulaşır. Gençlerimizi hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ancak hiçbir şey gençlerimizin moral, motivasyon, ruh ve beden sağlığından önemli değildir. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.