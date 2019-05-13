Battalgazi'de “Özel Gereksinimliler Haftası” kutlandı

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Özel Gereksinimliler Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Yöresel Adımlar' adlı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İnsanların bir organlarının eksik olması, o insanların engelli olduğu anlamına gelmiyor” diyerek, özel gereksinimli insanların önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Özel Gereksinimliler Haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen ‘Yöresel Adımlar' adlı etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmer Sarıgül, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, çok sayıda özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program ilk olarak Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın işaret dili ile okunması ile birlikte başladı. Öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni toplarken, Malatya İl Müftülüğü Görme Engelli Kur'an Kursu öğrencisi Yusuf Çelik'in braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerimi okuması, dinleyenleri ve gönülleri mest etti.

Okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel gereksinimli insanlar konusunda toplumun daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Biz bu tür özel günlerimizde, toplumu bilinçlendirme adına Battalgazi Belediyesi olarak, özel insanlarımızı ve özel insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırma adına bugün engelsiz Yaşam Merkezimizde insanlarımıza bugünü hatırlatmak istedik. Dolayısıyla insanların bir organlarının eksik olması, o insanların engelli olduğu anlamına gelmiyor. Belki Engelliler Haftası diyoruz ama, bu kavramda öyle zannediyorum ki bu yıl özel insanlarımız, özel çocuklarımız olarak engelli kavramı ortadan kaldırılmış oldu. Bizlerde Malatya'mızda, Battalgazi Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bu ilki takdir edersiniz ki bu güzel eserle insanların hizmetine sunmuş olduk. Dolayısıyla özel insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, ailelerine yardımcı olmak adına, belki sağlıklı insanlarımızın istifade etmiş olduğu alanlardan özel insanlarımız istifade edemiyordu. Dolayısıyla onların bu isteklerini yerine getirmek adına Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezimizi, Battalgazi Belediyesi olarak kurmuş olduk. Ve bu Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Malatya'mızda, Battalgazi'mizde ve özellikle bu yörelerde benzersiz bir yaşam merkezi. İçerisinde fitness salonlarının olduğu, özellikle başka yaşam merkezlerinde olmayan yüzme havuzlarının bulunmuş olduğu ve burada hepimizin gördüğü hobi bahçelerinin bulunduğu güzel bir hizmet binasını Malatya'mızın, Battalgazimizin istifadesine sunmuş olduk. Dolayısıyla buraya gelen kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, ablalarımız, bacılarımız, bu Yaşam Merkezinden istifade ediyorlar. İnanıyorum ki o insanlar belki başka yerde elde edemedikleri zamanlarını, burada en güzel şekilde yaşayabiliyorlar” dedi.

“İnsanların bir organının eksik olması, o insanların bu topluma faydasız olacağı anlamına gelmiyor” diyen Başkan Güder, “ İşte dünya üzerinde birçok insana baktığımızda, dahi insanların bir engelinin olduğu, yani vücut engelinin olduğunu görüyoruz. Elektriği tüm insanlığın hizmetine sunan Edison'un engelli olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Beethoven müzikte gerçekten dünyaya mal olmuş bir insanın, bir engelli olduğunu görüyoruz. Biz topluma bu gerçeği hatırlatmak üzere, toplumumuzun özel insanlarının olduğunu hatırlatmak üzere bir aradayız. Umuyoruz ve istiyoruz ki biz bu eksikliklerimizi, diğer fazlalığı olan insanlarla birlikte bunları kapatarak, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bu bağlamda gerek belediyeler olarak, gerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, gerek diğer STK'lar olarak hayatımızı kolaylaştırmak, insanlarımızı sahiplenmek, onların da vakitleriniz, zamanlarını güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere, hep beraber ortak bir çaba içerisinde olmamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyorum” seklinde konuştu.

Başkan Güder'in konuşmasının ardından Malatya Down Sendromlular Derneği folklor ekibi, muhteşem bir gösteri yaptı. İzleyenlerden büyük alkış alan gösteride yer yer renkli görüntüler yaşandı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ise, ilk olarak ‘Yöresel Adımlar' defilesini gerçekleştirdi. Defilede, Malatya'nın yöresel kıyafetlerini giyen öğrencilerin, bir hayli mutlu olması dikkatlerden kaçmadı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri daha sonra, çöpçü kıyafeti giyerek ‘çöpçüler' şarkısını koro halinde söylediler.

Programın finalinde, sevgi ve barış adına balonlar uçurtulurken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel gereksinimli öğrenciler tarafından yapılan karma sergiyi gezdi.