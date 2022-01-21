Battalgazi'de ‘tavukları' telef olmaktan ekipler kurtardı

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından tavuklarına yem veremeyen vatandaşın yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Ekiplerin 5 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından iş makinelerinin yardımıyla götürdüğü yemler sayesinde tavuklar telef olmaktan kurtarıldı.

Battalgazi'de tavuk yetiştiriciliği yapan bir üreticinin yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Malatya genelinde etkili olan kar yağışının ardından tavuk kümesine gidemeyen üretici Salih Çakır, belediye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Tavukların 3-4 gündür aç olduğunu ve yem veremediği takdirde telef olacağını yetkililere aktaran Çakır, aldığı yemlerin bir an önce kümese götürülmesini talep etti. Çakıcı'nın talebi üzerine harekete geçen Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yemleri araca yüklendikten sonra Karatepe Mahallesine gitti. Zaman zaman yolda mahsur kalan ekipler, 25 kilometrelik karlı yolda uzun uğraşlar sonrasında köye vardı. Aracın giremediği noktada ise Battalgazi Belediyesi'nin ait iş makinesi devreye girdi. Yemler iş makinesine yüklendikten sonra başka bir zorlu yolculuk başladı. Tipiden kapanan yaklaşık 3 kilometrelik yol iş makinesiyle gidildi. Yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaklaşık 350 tavuğun bulunduğu kümese ulaşıldı. Hummalı çalışmalarının sonunda kümese varan ekipler, tavuklara yemi yetiştirmeyi başardı. Ekiplerin koordineli ve başarılı çalışmasıyla telef olmadan tavuklarına yem yetiştiren üretici Salih Çakıcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“Hayvanlarıma 4 gündür yem veremedim”

Battalgazi Belediyesi'nin büyük bir fedakarlık örneği ortaya koyduğunu aktaran üretici Salih Çakıcı, “Yollar kapalı olduğundan dolayı kümese gelemedim ve tavukların yem ve su ihtiyacını gideremedim. Sağ olsun Battalgazi Belediyesinden yardım istedim ve onlarda zaman kaybetmeden tavuk yemimi ve ulaşımımı sağladılar. Bu hayvanlara 4 gündür yem veremedim. Biraz daha vermeseydim hayvanlar telef olacaktı. Hamd olsun bir hayvanım bile ölmedi. Bu zorlukları ekiplerin sayesinde yendim. Beni mağdur etmediler ve özellikle Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin gösterdiği kolaylıklar sayesinde geldik ve başkanımızın iyiliklerini hiçbir zaman unutmam. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.