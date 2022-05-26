Battalgazi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Göztepe Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuar için tören düzenlendi.

Açılışa Battalgazi İlçe Şube Müdürleri Engin Sarıçiçek, Abdülhakim Doğu, Mücahid Tunç, Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, Eğitim İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

10 danışman öğretmen ve 78 öğrencinin görev aldığı toplam 25 proje sergilendiği fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan katılımcılar öğrencilerden projelerle ilgili bilgi alırken, Okul Müdürü Ergün Armağan, proje koordinatörü Aybilge Kapıdere olmak üzere projeye emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.