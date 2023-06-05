Battalgazi'de ücretsiz resim kursu

Uzman öğreticiler tarafından verilecek eğitimlere katılım tamamen ücretsiz olurken kursa kayıtlar başladı.

Gençlerin spor faaliyetleriyle sağlıklı zaman geçirmesi için ilçeye milyonluk yatırımların yapılmasının yanı sıra gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için önemli projeler ve faaliyetleri de hayata geçiren Battalgazi Belediyesi gençleri önemli sınav süreçlerinde de yalnız bırakmıyor. Sınav dönemlerinde gençlere sınav setleri hediyesinden sonra özel yetenek sınavına hazırlanan gençler için de resim kursu açıldı. Özel yetenek sınavlarına hazırlık kursu için başvurular bugün başladı. Desen, perspektif karakalem eğitimleriyle öğrenciler özel yetenek sınavına hazırlanırken kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Liselerin ve üniversitelerin resim bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin faydalanabileceği kursa kayıt yaptırmak isteyenler Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü başvurabilir, 0422 328 43 54 numaralı hattan bilgi alabilirler. Uzman öğreticiler tarafından haftanın 5 günü verilecek kursa hobi hedefli katılım sağlamak isteyenler öğrenciler de başvurabilecek. Battalgazi Belediyesi Hizmet Binasında verilecek Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu özel yetenek sınavlarının yapılacağı tarihe kadar devam edecek.