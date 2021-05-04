Battalgazi'de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Göztepe Mahallesinde yapımına başladığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu inşaatındaki çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Göztepe mahallesindeki 5 bin 752 metrekare alan içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yapımına başladığı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. İçerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, teshin merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafe'nin de bulunacağı tesis, fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekan olarak Battalgazi halkına hizmet verecek. Hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı yatırımlarla ilçeyi daha güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in gençlik yatırımları kapsamında hayata geçirdiği Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projesi tamamlandığında ise çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Battalgaziliyi yüzme ile buluşturacak. Sevdalısı olduğu gençlere verdiği sözü bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, sportif faaliyetleri ilçede çoğaltmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Gençlerimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz”

Projeyi kısa sürede tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi'ye vermiş olduğumuz sözleri yerine bir bir yerine getiriyoruz. Bu sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi'mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek ve ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Gençliğimiz bizim için çok çok önemli. Gençlerimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz. Sizler, bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Sanal bir dünyanın hakim olduğu bir süreçte, gençlerimizi dijital dünyanın dışına çıkarılması noktasında hükümet ve yerel yönetimler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bölgemize ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. İnşallah kapalı havuz projemizi kısa sürede tamamlayarak, gençlerimizin istifadesine sunulacak” diye konuştu.