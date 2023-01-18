Battalgazi'de yeni imar yolu açma çalışmaları sürüyor

Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Battalgazi'nin dört bir yanında vatandaşların taleplerini yerine getirdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesinde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla her geçen gün yeni imar yolları kazandıran ekipler, son olarak Selçuklu Mahallesinde 20 metre genişliğinde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Birçok noktayı birbirine bağlayan yeni imar yolu açma çalışmalarının gerekliliğini anlatan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas, “Takdire şayan Derme Deresi Projemizin etrafında 5 tane okulumuz var. Son yapılan okulumuzun yapımında, yer tahsisinde ve çevresindeki yeni imar yolu açma çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Battalgazi'mizin ve mahallemizin gelişimi içinde çok önemli bir çalışma. Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Yeni imar yolunun mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.