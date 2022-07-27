Battalgazi'deki dev proje Malatya'ya nefes olacak

Battalgazi'de startı verilen “Kırkgöz Sahil Parkı Projesi”nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dev projenin baş mimarı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yenilikçi ve doğa dostu anlayışı ile hayata geçirdiğimiz projemiz Malatya'ya nefes olacak” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla startı verilen Kırkgöz Sahil Parkı Projesi alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hasırcılar bölgesindeki 75 bin metrekarelik alan üzerinde ve 30 milyon lira bütçe ile inşa edilen projede hummalı bir çalışma ortaya koyan ekipler, ilk olarak taşkın koruma duvarlarının çalışmalarını tamamladı. Seyir anfi, su, kanalizasyon ve elektrik alt yapı çalışmalarını da tamamlayan ekipler, sosyal tesis yapımında da sona yaklaşırken proje alanının ağaçlandırmasına ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı proje ilçenin kaderini değiştirecek.

“İlçemizi turizm cennetine dönüşüyoruz”

Battalgazi'nin doğal güzelliklerine sahip çıkarak geleceğe aktaracak projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Güder, “İlçemizdeki turizm imkanlarının tanıtılması ve alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yenilikçi ve doğa dostu anlayışı ile Hasırcılar bölgemizde beyaz saray olarak tabir edilen yerde hayata geçirdiğimiz Kırkgöz Sahil Parkı projemiz, hayata geçirdiğimiz vizyon projelerimizden sadece bir tanesi. Gül Bahçesi projemiz gibi birçok yeşil alan projelerimizin çalışmaları sürüyor. Hayata geçirdiğimiz bu projeler ilçemiz adına çok büyük önem arz ediyor. İlçemizi turizm cennetine dönüştürüyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekiplerimiz, yoğun bir çaba ve gayret içerisindeler. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya'nın kalbi konumunda olan ve şehre nefes aldıracak yeşil bir alanı daha ilçemize kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Malatya ve Battalgazi'mize hayırlı olsun” diye konuştu.