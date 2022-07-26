Battalgazi'deki göz kamaştıran ulaşım yatırımları sürüyor

Hayata geçirdiği 325 milyonluk göz kamaştıran ulaşım yatırımı ile Battalgazi'de büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi, son olarak Göztepe ve Tandoğan Mahallesi'ndeki 10 sokağa toplam 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları doğrultusunda ilçe genelindeki pek çok noktada eş zamanlı olarak ulaşım yatırımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar oluşturuyor. Vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için gece gündüz sahada etkin bir çalışma ortaya koyduğu belirtilen ekipler, bu çerçevede sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir Battalgazi için var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen ekiplerin bu hummalı çalışmaları, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir toplamaya devam ettiği kaydedildi.

10 sokağa toplam 3 milyonluk yatırım

2022 yatırım programı çerçevesinde yer alan çalışmalar doğrultusunda ekipler, Göztepe ve Tandoğan Mahallesi'ne 3 milyon liralık ulaşım yatırımını hayata geçirdi. Göztepe Mahallesi'ndeki Ercan Sokak, Balkiraz Sokak, Doruk Sokak ve Kule Sokak'ta 750 metre sıcak asfalt, 7 bin 950 metrekare kilit taşı ve 3 bin 450 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, Tandoğan Mahallesinde ise İffet Sokak, Merkür Sokak, Memnune Sokak, Nefvel Sokak, Mehteran Sokak ve Salıncak Sokak'ta bin 400 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, ulaşım yatırımları ile Battalgazi'nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplerine gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

“Takdire şayan hizmetler yapılıyor”

Battalgazi'de ulaşım yatırımlarının takdire şayan olduğunu aktaran Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli, “Battalgazi Belediyemiz, ulaşım yatırımlarında başarılı ve güzel işlere imza atıyor. Yapılan bu hizmetler takdire şayan hizmetlerdir. Belediyemiz ile gurur duyuyorum, başkanımıza da minnettarız. Bu çalışmalardan dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım yatırımlarında asla taviz vermiyoruz”

‘Yol hayattır yol medeniyettir' anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Güder, “Göztepe ve Tandoğan Mahallelerimize yapılan ulaşım yatırımlarını yerinde inceliyoruz. İnsanların yaşam konforunu doğrudan etkileyen ulaşım gerçekten önemli bir konu. Önemli olan konulara yapılan yatırımlar da çok değerlidir. Yol medeniyettir. İnsanlarımızı birbirine yollar kavuşturur. Muhtarımız ile

konuştuğumuz zaman Göztepe'de sadece 60 sokağımızda çalışma yapıldığını aktardı. Bir kaç sokağımız kalmıştı ve inşallah o sokaklarımızı da en kısa sürede yenileyerek vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizin 103 mahallesinde eş zamanlı çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çevreyolu üstüne göstermiş olduğumuz hassasiyetin daha fazlasını çevreyolu altına gösteriyoruz. Yaptığımız bu hizmet eşitliliği ile vatandaşlarımızdan tam not alıyoruz ve buda bizleri çok mutlu ediyor. Bizim tek amacımız; ilçemizdeki hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırmak vardı. Bu etkiyi ortadan kaldırmak içinde ciddi çalışmalar yaptık. Bu noktada Malatya Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ'mize de özellikle teşekkür ediyorum. İlçemizdeki alt yapının yenilenmesi noktasında ciddi çalışmaları oldu ve alt yapısını tamamlanan mahallelerimizin üst yapısını da hızlı bir şekilde yaptık. Battalgazi'deki hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Geride bıraktığımız zaman zarfında ulaşım yatırımlarımıza 325 milyon liralık bir yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize hizmet noktasında en büyük destekçilerimizden birisi de muhtarlarımız oldu. Vatandaşlarımız ile aramızda sürekli köprü görevi gördüler. Mahallelerindeki eksiklikleri bizlere ilettiler ve bizlerde o sorunu kısa sürede çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da özellikle şunu bilmelerini istiyorum; söz konusu ulaşım olunca Battalgazi'de yatırımlarda asla taviz vermedik, vermiyoruz. Çünkü bizim vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet ve yatırım sözümüz var. Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarımızda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, ‘Durmak yok yola devam' diyoruz” dedi.