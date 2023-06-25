Battalgazi'deki mezarlıklarda bakım çalışması

Çevreyi kirleten ve çevreye zarar veren çeşitli atıklar ekipler tarafından toplanırken, mezarlıklar temiz bir görünüme kavuştu.

Yıl boyunca mezarlıklarda farklı çalışmalar yapan Battalgazi Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda kapsamlı çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda bir dizi çalışma yaptı.

Temizlik ekipleri, mezarlık içindeki ara yollarda süpürge araçları ve zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını yaparken mezarlıklarda ot temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla mezarlıklar temiz bakımlı bir hale getirildi. İlçe sınırları içerisinde yer alan mezarlıklardaki çalışmalar bayramın ilk gününe kadar devam edecek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

İlçede bulunan mezarlıkları temiz tutma adına sürekli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dinimizde mezarlıkların ayrı bir önemi var ve bizler bayrama ilk olarak kabir ziyareti yaparak başlıyoruz. Ölülerimize saygıyı göstermek ve vatandaşımızın kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için ekiplerimiz mezarlıklarda çalışma gerçekleştirdi. Mezarlıklar temiz bir hale kavuşturuldu. İlçemizde bayram dolayısıyla aldığımız tedbirlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak” dedi.