Battalgazi'deki prestij sokaktan esnaf ta müşteri de memnun

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından “Sokak Sağlıklaştırması” çerçevesinde Şire Pazarı'nı daha da canlı hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla yapılan Prestij Sokak Projesi'nde yapılan çalışmalardan esnaflar da müşteriler de memnun olduklarını ifade ettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dünya kayısı ihtiyacının karşılandığı kayısı başkenti Malatya'daki Şire Pazarı'na daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Yenihamam Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Prestij Sokak çalışmaları tamamlandı. Aras Sokak'taki 62 dükkanı içeren çalışmalar ile hak ettiği değere kavuşan Şire Pazarı yepyeni bir görünüme bürünürken, yapılan çalışmalardan esnaf da müşteriler de memnun. Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Prestik Sokakta 6 milyon lirayı aşan çalışmalar, kentin tarihsel kimliği açısından da büyük önem arz ediyor.

Esnaflardan Başkan Güder'e teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in dört dörtlük bir iş yaptığını aktaran esnaf Erdal Aladaş, “Şire Pazarımız hak ettiği değere bu çalışma ile kavuştu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bu sokağa çok değer verdi. Çok güzel çalışmaları ve hizmetleri var. Bizim kendi dükkanlarımızı yaptıracak gücümüz yoktu ve başkanımız burada güzel bir çalışma yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımızın kendisi de yaptığı işlerde dört dörtlük. Kendisi bizim başımızın tacıdır. Başkanımız bu sokakta esnafımız ve vatandaşlarımız için güzel bir ortam hazırladı. Dışarıda gelen turistler burada alışveriş yaptıkları zaman, buranın resmini çekiyorlar. Bu çalışmaların kimin tarafından yapıldığını bize soruyorlar. Bizde başkanımızın herhangi bir karşılık beklemeden bizim ve sizin için yaptığını söylüyoruz. Bu sokaktan insanlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyor. İşlerimizde gözle görülür bir artışta yaşandı. Koca yürekli başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf Yusuf Doğan ise “Türkiye ve Malatya'nın kayısı ihtiyacını bu sokak karşılıyordu ve burada mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyordu. Şire pazarı çok kötü durumdaydı. İnsanlarımız burayı güzel görmek istiyordu. Yıllardır bu çalışmayı bekliyorduk. Hak eden çalışmayı da Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder gerçekleştirdi. Gereken en güzel çalışma burada yapıldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaf ve vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan bir hayli mutlu. İşlerimiz daha da arttı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.