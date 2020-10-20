Battalgazi'den göz dolduran performans

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, Battalgazi'nin dört bir yanında adeta karınca gibi çalışmaya devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, Battalgazi Belediyesi'nin üstlendiği sorumluluğu gözler önüne sererken, sergilenen bu performans vatandaşlardan tam not alıyor.

Battalgazi Belediyesi'ne bağlı birimlerde görev yapan 589 saha personeli, ilçede ki birçok noktaya verdiği hizmetle göz dolduruyor. Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma, Zabıta ve Kültür Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan 589 personelin ayrı ayrı noktada hizmet için seferber olduğu Battalgazi'de, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar Battalgazi Belediyesi'nin üstlendiği sorumluluğu gözler önüne sererken, sergilenen bu performans Malatya'daki tüm vatandaşlardan tam not alıyor.

Battalgazi temizlikte örnek oluyor

Hizmet aşkıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Battalgazi Belediyesi personellerinin yürüttüğü çalışmalar vatandaşlardan büyük takdir toplarken, temizlik konusunda da birçok ilçe belediyeye örnek olmaya devam ediyor. 103 mahallede titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçede imara açılan bölgelerdeki yeni imar yollarının açılması, asfalt ve yol çalışmaları, şehir estetiğine değer katacak yeşillendirme, park ve çevre düzenlemesi, esnafların denetimi, sosyal ve kültürel çalışmalar ve Covid-19 salgınına karşı dezenfekte hizmetlerine varıncaya kadar birçok alanda adeta soluk bile almadan çalışmalarına devam ediyor. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'nin güzelliğine güzellik katacak bu hummalı çalışmalarına aralıksız devam edecek olan ekipler, hedeflerinin daha yaşanabilir ve modern bir Battalgazi inşa etmek olduğunu belirtti.

Başkan Güder'den performans değerlendirmesi

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yüklendikleri sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gönlünde hizmet aşkı olanın ilçesi de gülistan olur. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak hizmete yürümüyor, koşuyoruz. Tüm personellerimiz Battalgazi için gecesini gündüzüne katıyor. Hizmet aşkıyla Battalgazi'ye hizmet ediyor olmanın bizlere yaşattığı mutluluk ifade edilmeyecek kadar büyük. Tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar hem birlik ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor, hem de Battalgazi'yi daha modern bir ilçe hüviyetine kavuşturma hedefimize katkı sunuyorlar.”